Noile semne au intrat în vigoare la 1 iulie anul trecut, fiind adaptate schimbărilor din infrastructura rutieră și folosirii tehnologiei. Printre acestea se află semnul S-991c, deja instalat în orașe precum Valencia, Sevilla, Zaragoza sau Madrid, dar ignorat de mulți șoferi.

Semnul S-991c avertizează asupra existenței unei camere radar care monitorizează respectarea semaforului, în special atunci când acesta este pe roșu. Pictograma include un semafor roșu, unde radar și vehicule, indicând faptul că încălcările pot fi surprinse automat.

Sistemul funcționează cu două camere amplasate la aproximativ 25 de metri de semafor. Prima fotografie este realizată când vehiculul depășește linia de oprire, iar a doua atunci când acesta a traversat complet intersecția.

Pentru aplicarea sancțiunii, trebuie demonstrat că semaforul era încă pe roșu în momentul depășirii liniei de oprire. Imaginile obținute trebuie să fie clare și să permită identificarea fără echivoc a numărului de înmatriculare.

Trecerea pe roșu este considerată o abatere gravă, sancționată cu amendă de până la 200 de euro și pierderea a patru puncte. Sistemul poate face diferența între galben și roșu, iar sancțiunea se aplică dacă vehiculul nu a trecut linia înainte de schimbarea culorii, chiar și cu fracțiuni de secundă, deoarece camerele se activează exclusiv la încălcarea semaforului roșu.

