De Cristian Otopeanu,

După ce fiica lui Vergil Chiţac a scris pe Facebook, pe 16 martie, că tatăl ei a fost transferat la Secţia de Terapie Intensivă la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, iar de atunci nu s-a mai ştiut nimic, Libertatea a vrut să afle care este starea de sănătate a senatorului liberal.

De aceea, Libertatea l-a contactat direct pe Vergil Chiţac. Acesta a afirmat că se află în continuare internat la Terapie Intensivă la Constanţa, dar că starea de sănătate este bună, după ce ambele teste efectuate în ultimele zile au ieşit negativ la coronavirus.

„Sunt la Terapie Intensivă pentru că trebuie să îmi refac plămânul, fiindcă plămânul a fost foarte afectat. Ambele teste au ieşit negative, aşa mi s-a comunicat”, a dezvăluit Vergil Chiţac pentru Libertatea.

Apoi a continuat: „Trendul este pozitiv, mă simt mai bine, sper să o ţin aşa. Aici, în Constanţa, este o echipă de medici extrem de profesionişti, care şi-au dat toată silinţa ca nu numai eu, ci şi ceilalţi pacienţi să fie bine îngrijiţi”.

„Am toată lauda pentru aceşti oameni care luptă cu pacienţi aflaţi în situaţii delicate şi care sunt atât de ocupaţi, încât uneori nu mai ajung nici acasă”, a mai spus senatorul liberal.

Întrebat de Libertatea despre faptul că Procurorii de la Parchetul General ar fi deschis un dosar penal, in rem, pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, Vergil Chiţac a răspuns: „Cum am zădărnicit? Când eu am avut primele simptome marţi dimineaţă (n.r. pe 10 martie) şi de atunci am stat în casă”.

Istoricul cazului „Vergil Chiţac – coronavirus”

În perioada 17 – 19 februarie, Vergil Chiţac a participat la o reuniune NATO la Bruxelles.

Pe 6 martie, Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document în care participanţii au fost informaţi că unul dintre membrii delegaţiei franceze a fost depistat pozitiv cu coronavirus, după cum a declarat Vergil Chiţac pentru Libertatea, chiar în ziua în care a fost depistat pozitiv cu coronavirus, adică pe 13 martie.

Tot pe 13 martie, Chiţac a declarat pentru Libertatea că a aflat de documentul emis de NATO abia pe 9 martie.

Luni, 9 martie, Vergil Chiţac a luat parte la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde au fost prezenţi aproximativ 100 de liberali, inclusiv premierul Ludovic Orban.

Ulterior, alţi trei participanţi la şedinţa liberalilor au fost testaţi pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre deputatul Lucian Heiuş, despre primarul Devei, Florin Oancea, şi despre administratorul public al oraşului, Adrian David Nicolae. Iar premierul Ludovic Orban s-a autoizolat la Vila Lac 1 din Bucureşti, deşi nu a fost depistat cu coronavirus în urma contactului cu Vergil Chiţac.

