Cine este Serghei Kirienko?

La 63 de ani, Kirienko ocupă funcția de prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale. Cu toate acestea, influența sa depășește cu mult acest titlu modest. El face parte dintr-un grup de manageri loiali și oportuniști care conduc aparatul vast al statului rus.

Kirienko este cunoscut pentru abilitățile sale în gestionarea personalului și pentru capacitatea de a rămâne în grațiile superiorilor săi. Boris B. Nadejdin, un fost asistent al său, a declarat pentru The New York Times: „Kirienko este o persoană care nu încearcă să implementeze propriile planuri sau idei, ci pur și simplu îndeplinește clar sarcinile”.

Rolul lui Kirienko în războiul din Ucraina

De peste trei ani, Putin se bazează pe Kirienko pentru a gestiona aspectele politice ale războiului din Ucraina. Printre responsabilitățile sale se numără:

Referendumuri falsificate în Ucraina ocupată

Potrivit The New York Times, Kirienko a fost implicat direct în organizarea „referendumurilor” în regiunile ocupate din Ucraina. Un om de afaceri din Moscova a relatat că Kirienko a discutat în detaliu despre aceste referendumuri, menționând chiar procentajele rezultatelor pe care Kremlinul urma să le declare.

serghei kirienko intr-un costum albastru cu cravata asortata si camasa alba gesticuleaza in timpul unei conferinte
Serghei Kirienko, tehnocratul din umbră al lui Putin

Extinderea influenței în Rusia

În ultimele luni, sfera de influență a lui Kirienko s-a extins și mai mult. El este implicat în:

  • Eforturi de reintegrare a veteranilor de război în viața civilă
  • Promovarea unei aplicații de mesagerie afiliată statului în detrimentul celor occidentale
  • Gestionarea aspectelor politice ale unei eventuale încheieri a conflictului din Ucraina.

Controlul asupra internetului și mass-media

Kirienko a preluat controlul asupra celei mai populare rețele sociale din Rusia, VK, de la un oligarh. Fiul său a devenit CEO, iar nepotul unui prieten apropiat al lui Putin a preluat o altă funcție de conducere.

Recent, VK a lansat propria aplicație de mesagerie, iar guvernul rus a adoptat o lege care impune preinstalarea unei aplicații rusești pe toate smartphone-urile. Aceasta ar putea fi un preludiu pentru o eventuală interzicere a WhatsApp în Rusia.

Iosif Visarionovici Stalin (în prim-plan), într-un afiș de propagandă Foto: Hepta
Cultul lui Iosif Visarionovici Stalin revine în Rusia Foto: Hepta
Propaganda în școli și cultură

Kirienko supraveghează Direcția de Proiecte Publice, o unitate care se concentrează pe inițiative patriotice. Aceasta a dezvoltat lecții de propagandă pentru elevii ruși și a crescut sprijinul guvernamental pentru artiștii prorăzboi.

Iosif I. Prigozhin, un important producător muzical, a declarat pentru The New York Times că Kremlinul a oferit „un cec în alb” după invazie muzicienilor care erau „mai concentrați pe interesele naționale”.

Serghei Kirienko s-a dovedit a fi un instrument esențial în implementarea viziunii lui Vladimir Putin pentru Rusia și teritoriile ocupate din Ucraina. Abilitățile sale de management și loialitatea față de președinte l-au propulsat într-o poziție de influență semnificativă, depășind cu mult titlul său oficial. Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă, rolul lui Kirienko în modelarea politicii interne și externe a Rusiei rămâne crucial.

