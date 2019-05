Sergiu Bolotă are 33 de ani, este din Sibiu și vine dintr-o familie în care muzica a fost dintotdeauna prezentă. Tatăl și unul dintre frații săi mai mari, dar și el, o perioadă, au cântat muzică bisericească în cadrul bisericii neo-protestante.

În 2014 a făcut un pas înainte și a ieșit din ceea ce părea a fi o moștenire pe plan muzical. Deși își imagina că va trăi toată viața în orașul natal, și-a luat chitara în spate și multe vise la pachet și a venit în București.

”Eu sunt oaia neagră care cântă în baruri”, glumește Sergiu.

Și-a încercat norocul la ”X Factor” în 2015, apoi, doi ani la rând, la Eurovision, concurs la care anul trecut a ajuns până în semifinala națională cu o piesă compusă chiar de el, ”Every little thing”. Spune că deși nu a mers mai departe de atât, a avut mult de învățat din această experiență, pentru că acum știe să-și controleze mai bine emoțiile și are un alt fel de contact cu publicul numeros.

Pentru Sergiu, muzica e un job full time. Cântă în diverse pub-uri, cu vocea și chitara, iar în toamna anului trecut și-a lansat primul album, ”Umbre”. Ca orice artist, își dorește însă mai mult și are în plan să-și formeze propriul band.

Până atunci, continuă să compună piese pe care le înregistrează într-un studio improvizat în camera lui, din apartamentul din sectorul 6 în care locuiește cu niște prieteni. Le postează apoi pe canalul său de Youtube, unde a adunat o comunitate mică de peste 2.000 de abonați.

Cântă cu vocea și chitara și ne-a demonstrat, când l-am vizitat acasă, că stăpânește și corzile unei ukulele.

În anul în care a venit în București a început să compună mai mult. Atunci a scris piesa ”Ființă minunată”, prin care a vrut să le transmită oamenilor dezamăgiți de propriile forțe că sunt buni, frumoși și că ar trebui să aibă mai multă încredere în ei.

A reprodus piesa anul acesta, i-a dat o altă tonalitate și a început să o promoveze într-un mod original. A împărțit stickere cu mesajul ”Ești o ființă minunată”, iar Bucureștiul este acum plin de ele. Clipul video al piesei surprinde reacțiile de fericire ale oamenilor atunci când primesc acest mesaj pozitiv.

Apoi, artistul a dus conceptul de newsletter la alt nivel.

Așa cum cineva se abonează la site-urile de știri pentru a primi zilnic notificări pe e-mail cu cele mai importante subiecte ale zilei, așa poate primi acum newslettere pe WhatsApp. Dar de data asta cu muzică.

”Am încercat, acum un an sau doi, un newsletter pe mail. Dar, vezi tu, în ziua de azi, persoanele tinere își fac o adresă de e-mail pentru un cont de Facebook sau de Youtube, deci nu folosesc ei mail-ul neapărat. Vedeam o rată foarte mică de deschidere a email-urilor și atunci am zis ok, nu funcționează, ce funcționează, ce e acolo, toată ziua? WhatsApp-ul”.

Pentru a primi de la Sergiu Bolotă o scurtă compoziție originală sau un cover săptămânal pe WhatsApp, trebuie să trimiți un mesaj cu textul ”start” pe numărul de WhatsApp afișat pe site-ul proiectului.

La aproape trei luni de la lansarea proiectului ”Ființă minunată – Acoustic Vibes” a strâns aproape 300 de abonați. Și-ar dori să aibă 1.000 până la sfârșitul anului.

Sergiu își compune singur piesele și toate au un mesaj. Cântă despre dragoste, suferință, despre dependență, sentimente pozitive sau negative, despre încredere și dezamăgiri. Orice poate fi o inspirație pentru el.

”Absolut tot mă inspiră. De exemplu, acum un an a venit un prieten și mi-a spus să scriu o piesă intitulată Monștri. Eu am întrebat despre ce să fie și el mi-a zis ok, nu știu, tu scrii o piesă intitulată Monștri și vezi tu unde te duci cu ea. Așa s-a născut piesa Monștri, care este o declarație de dragostre mai atipică, în sensul că tu, persoana iubită, când nu ești acolo, monștrii ăștia vin și locuiesc cu mine. Monștri însemnând gânduri, stări negative. În schimb, când tu vii înapoi, fug. Așa se nasc piesele. (…) Muzica are… nu are limite. De ce să-i punem noi?”.