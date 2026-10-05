Serie de amenințări cu bombă în Bulgaria. Grădinițe, școli și instituții evacuate

Zeci de amenințări cu bombă au fost semnalate luni în Bulgaria, printre orașele afectate fiind Sofia, Razgrad, Kazanlăk, Plovdiv, Varna, Burgas, Dupnița, Dobrici și regiunea Kiustendil, relatează BNT Novini.

În această dimineață, pe adresa de e-mail a Primăriei Kazanlăk a venit o alertă de bombă. La fața locului au ajuns imediat echipaje de poliție și pompieri. Clădirea a fost verificată, iar până în acest moment nu a fost identificat niciun pericol. Angajații și cetățenii nu au fost evacuați. Activitatea administrației locale continuă în regim normal.

La Varna, diverse instituții și obiective au primit din nou amenințări venite pe adresele lor de e-mail. Direcția de poliție din Varna a anunțat că până acum au fost vizate Primăria Varna, administrația fiscală, unități medicale, grădinițe și școli din oraș. Până în prezent nu există confirmare pentru o amenințare reală. Toate semnalele primite sunt verificate.

Și la Razgrad au fost primite două sesizări privind plasarea unor dispozitive explozibile. Prima alertă a fost primită în jurul orei 9:00 pe adresa de e-mail a Tribunalului Razgrad, iar la ora 9:46 a mai venit o alertă la Parchetul Regional. Alerte similare au fost primite la Spitalul Municipal Isperih și la Grădinița nr. 6 din Razgrad. Persoanele au fost evacuate, iar verificările sunt în desfășurare.

O alertă privind plasarea unui dispozitiv explozibil a condus luni dimineața la închiderea Palatului de Justiție din Burgas în intervalul orar 9:15 - 11:00. În urma verificărilor efectuate, nu a fost găsit niciun dispozitiv explozibil. Palatul de Justiție a fost redeschis și activitatea a fost reluată.

La Plovdiv, poliția a primit alerte false la instituții de stat și grădinițe. Alte opt alerte au fost verificate de poliști în regiunea Kiustendil și niciuna nu a fost confirmată.

La Dupnița, amenințări cu bombă au vizat două școli și trei grădinițe. Nimic suspect nu a fost găsit nici în capitala țării, Sofia, unde alertele au vizat grădinițe, instituții de învățământ și clădiri publice.

Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate și diverse structuri din Ministerul de Interne lucrează la identificarea sursei/surselor acestor mesaje rău-intenționate.