Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) a demontat public ceea ce numește un „mit”: că manopera din service-uri ar fi motorul scumpirilor RCA. Cifrele arată altceva, după cum scrie Oficiul de Știri. Din tot ce încasează asigurătorii pe RCA, doar 15% ajunge, în total, la service-uri, pentru piese, materiale și manoperă, la un loc. Manopera propriu-zisă, plata mecanicilor, nu depășește 5% din banii strânși de asigurători.

„În structura unei reparații auto, aproximativ 85% din cost e reprezentat de piese și materiale, doar 15% este manopera, singura componentă care aparține efectiv service-ului. Asta înseamnă 5 procente din cât se încasează pe o poliță.”, a explicat Daniel Barbu, președintele POSA.

Barbu spune că polițele RCA cresc practic neîntrerupt, iar asigurătorii nu au arătat nicio dovadă că tarifele service-urilor ar fi de vină. De aceea, POSA cere ASF să publice datele din spatele calculelor, să explice diferențele mari de preț dintre București-Ilfov și restul țării și să impună reguli uniforme.

Nemulțumirile nu se opresc aici. Service-urile acuză că mulți asigurători plătesc doar parțial devizele de reparație, întârzie decontările și impun unilateral tarife, ceea ce duce la litigii pentru sume care ar trebui achitate integral. Potrivit POSA, peste 60% dintre păgubiți încasează banii direct în cont, prin despăgubire „în regie proprie” – bani care, de multe ori, nu mai sunt fiscalizați.

Legea e de partea service-urilor, spun reprezentanții patronatului: articolul 14 din Legea 132/2017 le permite să-și folosească propriul tarif de manoperă. „Numeroși asigurători efectuează plăți parțiale, nu pentru că legea ar fi neclară, ci pentru a exercita presiune financiară asupra service-urilor”, a mai spus Barbu.

Cât despre ASF, instituția care ar trebui să supravegheze piața, aceasta e acuzată de pasivitate. Sursa citată scrie că n-a reușit să obțină un punct de vedere legaat de plângerile formulaate de POSA.

Așa că șoferii plătesc tot mai mult, service-urile spun că nu-și văd banii, iar asigurătorii dau vina pe costurile daunelor. Explicații oficiale, deocamdată, nu există.

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