Compania DTEK Renewables International (DRI), controlată de Ahmetov, a obținut licența de exploatare comercială prin subsidiara sa locală, CIC GREEN ENERGY BETA.

Parcul solar Văcărești, o investiție de 60 milioane euro

Parcul fotovoltaic din Văcărești poate alimenta peste 50.000 de locuințe, marcând o etapă importantă în expansiunea afacerilor lui Ahmetov în România.

Firma controlată de oligarhul Rinat Ahmetov a primit avizul de exploatare comercială pentru parcul fotovoltaic Văcărești, iar jumătate din producție a fost deja vândută OMV Petrom. Contractul semnat în 2024, va intra în vigoare în ianuarie 2027.

„Atingerea acestui nivel de capacitate într-un timp atât de scurt demonstrează agilitatea noastră operațională”, a declarat Murat Cinar, CEO-ul DTEK Renewables International.

În prezent, compania administrează la nivel global un portofoliu de 1,5 GW de proiecte operaționale sau în construcție.

Cu adăugarea parcului Văcărești, DRI a ajuns la un total de 300 MW de capacitate regenerabilă operațională în România, incluzând parcurile fotovoltaice Glodeni I și II și cel de la Ruginoasa.

Și Hidroelectrica, producătorul cel mai mare de energie verde din România, se pregătește să demareze primul său proiect de panouri fotovoltaice flotante. „Proiectul Pilot Nufărul”, care va fi implementat în județul Olt, pe lacul de acumulare al Centralei Hidroelectrice Ipotești, urmează să primească autorizația ANRE.

Cine este Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului Șahtior Donețk, are o avere evaluată la peste 7,8 miliarde de dolari. El controlează și Metinvest, cel mai mare producător de oțel și minerit din țara sa.

Recent, acesta și-a manifestat interesul pentru cumpărarea combinatului siderurgic de la Galați, scos la licitație pentru 690 de milioane de euro.

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani, este cel mai bogat om din Ucraina. Fondator al System Capital Management, are investiții în diverse sectoare, inclusiv parcuri solare în România, şi este patron al clubului de fotbal Şahtior Doneţk.

El a venit luna trecută la București, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Rinat Ahmetov tocmai a aterizat pe Aeroportul Băneasa și a mers la Arena Națională, acolo unde s-a reculesc la catafalcul lui Mircea Lucescu.

