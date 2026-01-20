„Trump este cel mai nepopular președinte din istoria SUA. Alegerile de la sfârșitul anului vor fi un dezastru pentru el. Europa ar trebui să vorbească pe o singură voce și să se opună acestei „nebunii complete”, a subliniat democratul, care cel mai probabil va intra el însuși în cursa prezidențială în 2028.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a agitat apele în cadrul administrației Trump după ce a anunțat, în vara anului trecut, că îl va da în judecată pe președintele SUA deoarece acesta a chemat Garda Națională în statul american. În replică, Donald Trump a declarat că ar susține arestarea acestuia, pe fondul protestelor pro-imigrație din statul american.

În ​​timp ce Trump transforma California într-un test al puterii sale de a-și impune voința asupra statelor democrate, Newsom a fost cel care i-a stat în cale, scrie Politico.

În decurs de câteva zile, Newsom a devenit un antagonist omniprezent, criticând oficialii administrației Trump pe rețelele de socializare și la televizor. El a personalizat conflictul provocând administrația să pună în aplicare o amenințare a „țarului frontierelor” al lui Trump, Tom Homan, de a-l aresta.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, se poziționează ca un adversar al lui Donald Trump, folosind tactici similare pe rețelele sociale și produse promoționale copiate. Conform articolului publicat de Blick, strategia lui Newsom pare să fie eficientă.





