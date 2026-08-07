Toate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să depună Formularul 020, prin care arată dacă depășesc sau nu plafonul actual de 395.000 de lei.

Potrivit informațiilor obținute de Profit, până la final de octombrie, ANAF ar urma să emită decizii de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică, aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024. Deciziile de impunere au la bază, în principal, venituri nedeclarate obținute din străinătate și identificate pe baza unor volume mari de date primite în ultima perioadă de ANAF de la autorități fiscale din alte state membre UE, printre care Spania.

După anunțul făcut de ANAF, Libertatea a luat legătura cu Horațiu Hagiu, expert contabil și consultant fiscal la Kontas Romania, pentru a ne oferi mai multe detalii despre pragul de 395.000 de lei.

„În urma comunicatelor ANAF am primit multe mesaje și solicitări din partea tinerilor creatori de conținut sau a oamenilor din media: «Domnu Hagiu, dar eu nu am nici măcar firmă, ce vrea Fiscul de la mine?». Întrebările vin, în primul rând, din cauza lipsei de informare, din cauza ambiguității fiscale și din cauza lipsei de educație. Și nimeni nu este un infractor! Cei mai mulți sunt tineri care au crescut foarte repede într-un mediu online, cu viteza luminii, în domenii pe care nici ANAF nu știe să le reglementeze și să le interpreteze fundamental corect. La 18 ani au încasat niște bani, în unele cazuri mulți bani, și nu le-a explicat nimeni nimic!

Sunt două lucruri care îi pot costa scump pe creatorii de conținut și pe cei din presă. Primul: Li s-au plătit sume de tipul veniturilor din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, însă contractul nu bate cu realitatea. Poate scrie «Drepturi de autor» pe hârtie, dar dacă tu de fapt ai făcut reclamă la un produs, ai fost la evenimente sau ai vândut prin linkuri afiliate, aia nu mai e creație, ci prestare de servicii. Și dacă lucrezi de doi ani cu aceeași firmă, aceeași companie de media, care îți spune ce să postezi, când să postezi și te plătește fix, în fiecare lună, la un control se poate spune că ești, practic, angajatul lor. Atunci se recalculează tot, cu contribuții, pe ani în urmă. Aici sunt riscuri mari, nu amenzile.

Al doilea lucru: TVA-ul! Peste 395.000 de lei pe an, o persoană fizică care obține venituri taxabile este obligată să se înregistreze la Fisc pentru TVA. Dacă n-ai făcut-o, taxa se recalculează retroactiv. Iar dacă banii de la client nu-i mai poți recupera, îi scoți din buzunarul tău. Iar «drepturile de autor» intră în această categorie și se adună cu alte tipuri de venituri la plafon.

Și mai sunt și alte aspecte foarte puțin cunoscute: în prag intră și ce ai primit fără bani! Hainele, gadgeturile, vacanțele oferite de branduri în schimbul unei postări, unui articol, unui material video… toate se pun la socoteală, la prețul standard. Am avut oameni convinși că sunt departe de plafon, care, de fapt, îl trecuseră de un an.

Ce recomand eu:

Să intre în contul de pe site-ul ANAF și să verifice dacă au primit ceva. Dacă e o decizie de impunere din oficiu, au 60 de zile ca să depună declarația corectă. Și decizia poate să cadă. Să-și facă socoteala separat, an de an. Regulile s-au tot schimbat, iar plafonul din 2021 nu e cel de azi. Să nu bage totul sub aceeași umbrelă. Reclama e una, creația e alta. Și se impozitează diferit! Să ceară să se scrie în contract, negru pe alb, cine suportă TVA-ul. Un singur rând care le poate salva zeci de mii de lei. Să evite să se informeze strict de pe grupuri de WhatsApp, Facebook sau alte rețele sociale. De la anumite sume, contabilitatea și fiscalitatea depind de opinii profesionale avizate”, a spus Horațiu Hagiu în exclusivitate pentru Libertatea.

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