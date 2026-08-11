SUA: scăderi abrupte ale veniturilor

Din luna mai 2025, Shein a început să transfere costurile crescute generate de tarifele vamale către consumatori, prin creșterea prețurilor. Rezultatul? Veniturile din SUA au scăzut cu peste 3% între 2024 și 2025, iar declinul a accelerat în primul trimestru din 2026, cu o scădere de 14% față de aceeași perioadă a anului anterior.

În SUA, eliminarea excepției „de minimis”, care permitea coletelor cu o valoare sub 800 de dolari să intre în țară fără taxe vamale, a fost un punct de cotitură. Acum, taxele aplicabile variază între 10% și 87,5%, față de intervalul anterior de 0%-62,5%, ceea ce a crescut considerabil costurile pentru Shein.

„Dependența de prețurile foarte mici este riscantă. Clienții atrași de costuri reduse pot migra rapid către concurență dacă Shein nu mai oferă cele mai ieftine produse”, explică Angela Lee, profesor la Columbia Business School.

Europa: reguli stricte și taxe suplimentare

Europa, care a generat 35% din veniturile Shein în 2025, se dovedește a fi o piață și mai dificilă. În iulie 2026, Uniunea Europeană a eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro și a introdus o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse dintr-un colet.

Creșterea vânzărilor pe această piață încetinise deja, trecând de la 33% între 2023 și 2024 la doar 9% în 2025. În primul trimestru din 2026, avansul a fost de numai 2%.

Shein nu exclude noi majorări de prețuri în Europa pentru a contracara costurile suplimentare, recunoscând că aceste ajustări pot avea un impact negativ asupra volumului vânzărilor. Compania avertizează că efectele acestor schimbări ar putea fi similare sau chiar mai severe decât cele observate în SUA.

Scăderi dramatice ale profitabilității

Pe fondul acestor provocări, profitabilitatea Shein a înregistrat un declin abrupt. Între 2024 și 2025, profitul a scăzut cu 39%, iar în primul trimestru din 2026 compania a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari, față de un profit de 395 de milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025.

Confruntată cu erodarea avantajului prețurilor mici, Shein își regândește strategia. Compania investește în dezvoltarea unei platforme pentru comercianți terți și își transformă infrastructura de aprovizionare și producție într-un serviciu disponibil pentru alte mărci.

Potrivit News.ro, veniturile din aceste servicii au crescut cu aproape 40% în 2025, devenind segmentul cu cea mai rapidă expansiune.

Un aspect promițător este furnizarea către alte mărci a tehnologiei Shein pentru dezvoltarea produselor, producție și gestionarea lanțului de aprovizionare. Deși acest segment reprezintă doar 1% din veniturile totale, marja sa operațională este de două ori mai mare decât cea a întregului grup.

Strategia de diversificare ar putea fi cheia supraviețuirii Shein, pe măsură ce regulile vamale stricte și tarifele mai mari amenință pilonii modelului său de afaceri. Transformarea tehnologiei și lanțului de aprovizionare în surse de venit alternative ar putea redefini viitorul companiei, în contextul unei piețe globale din ce în ce mai competitive.