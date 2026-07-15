Aceste platforme sunt criticate de UE pentru concurență neloială și pentru că au inundat piața cu produse ce nu respectă standardele europene.

Strategia platformelor chineze: Depozite europene

Platformele de comerț online au anticipat introducerea taxei și au implementat o strategie care le permite să o ocolească.

În loc să trimită colete direct consumatorilor europeni, acestea grupează acum produsele în containere mari, care sunt livrate în depozite locale din UE.

Odată ajunse acolo, mărfurile sunt redistribuite către clienți, fiind considerate tranzacții intra-europene și, implicit, scutite de această taxă.

Metoda se bazează pe comerțul de tip business-to-business (B2B), spre deosebire de modelul anterior, în care produsele erau livrate direct de la producător la consumator.

Aceasta permite evitarea taxei, dar și simplificarea verificărilor vamale datorită volumului mai mare al transporturilor, explică experții.

Shein și Temu au deja depozite extinse în țări precum Polonia, Franța și Belgia, iar obiectivul lor este ca, până în 2028, 80% din mărfurile lor să fie expediate din depozite europene către clienți din regiune.

Totodată, există și trucuri pentru românii care comandă de pe aceste platforme și vor să scape de taxele vamale.

Cum funcționează taxa de 3 euro

Conform noii legislații, orice colet provenit din afara UE, cu o valoare sub 150 de euro, este supus unei taxe fixe de 3 euro.

Dacă un colet include mai multe articole, cum ar fi două genți, o rochie și o pereche de pantofi, taxa se aplică separat pentru fiecare categorie de produs, ajungând la 12 euro în acest caz. Astfel, în unele situații, taxa poate depăși valoarea bunurilor comandate.

Totuși, prin utilizarea depozitelor locale, platformele chineze evită această taxă, deoarece produsele sunt considerate deja importate în UE și nu mai intră sub incidența noilor reglementări.

Noua taxă europeană vine peste taxa logistică de 25 de lei introdusă în România la 1 ianuarie 2026 pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare declarată sub 150 de euro.

O taxă temporară și lacune legislative

Taxa de 3 euro este o măsură temporară, valabilă până la revizuirea legislației europene planificată pentru 2028.

Această strategie a platformelor online a fost posibilă datorită unor lacune existente în reglementările actuale. Producătorii europeni și diverse confederații cer Uniunii Europene să îmbunătățească legislația pentru a împiedica evitarea taxei de către companiile din afara UE.

Se estimează că aproximativ 30% din produsele introduse în UE din China nu respectă standardele europene de calitate și siguranță, au declarat reprezentanții unor organizații ale producătorilor europeni.

Impactul economic al taxei

Conform datelor disponibile, această taxă ar putea genera venituri semnificative pentru bugetul Uniunii Europene, într-un moment în care fondurile sunt esențiale pentru acoperirea unor împrumuturi contractate începând din 2020.

În ianuarie 2026, serviciile vamale europene au înregistrat 4,7 milioane de colete zilnice provenite din afara UE și un total de 1,3 miliarde de colete pe întreg anul 2025.

Din încasările acestei taxe, 25% revin statelor membre, în timp ce restul de 75% intră direct în bugetul UE, conform surselor din Bruxelles.

Cu toate acestea, implementarea actualei taxe ar putea rămâne sub așteptări, având în vedere strategia platformelor chineze de a o evita prin stocarea mărfurilor în depozite europene.

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