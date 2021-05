Camelia Simona Florea are 50 de ani și este învățătoare în orașul său natal de aproape trei decenii. În mijlocul copiilor se simte cel mai bine. În sate se întâmplă adesea ca învățătorii să fie nevoiți să predea la mai multe clase diferite, în același timp. Adică este vorba de regimul simultan, care poate fi cu două, trei sau patru clase deodată, relatează Școala 9.

Simona a dobândit experiență în primii 15 ani de învățământ la două clase, apoi, în următorii ani, la patru și astăzi are cinci clase.

„Munca la patru și la cinci clase simultane e dificilă, în primul rând pentru că elevii nu pot lucra niciodată în liniște, nu se pot concentra cu adevărat la ceea ce au de făcut, pentru că se vorbește non-stop. Ceea ce se întâmplă la cealaltă clasă (cu care ai muncă directă) îi distrage”, spune învățătoarea pentru Școala 9.

Și-ar dori să dispară clasele simultane. „Într-o oră tu faci 5 lucruri în același timp. Nu suntem toți Napoleon (despre care se spunea că putea face mai multe lucruri în același timp, n.r.). Clasele ar trebui comasate la nivel de comună, ar trebui să se pună microbuze pentru a transporta elevii”.

Școala online la clase simultane

Școala primară din Petreasa e pe cale de desființare, din cauza numărului de elevi. Nu se știe dacă va mai rămâne deschisă în următorii doi ani. Sunt 12 elevi înscriși, în 5 clase simultane, iar doar patru elevi au fost prezenți la școală, în online, în perioada pandemiei. Cei patru sunt în trei clase diferite, doi dintre ei în clasa I.

„Încercam să intru uneori la ore diferite cu fiecare clasă, altădată toți sau altădată câte doi. Munca simultană e foarte dificilă în condițiile online. Nu putem parcurge materia în felul în care o fac cei de la o singură clasă. Unii își arătau jucăriile, cu alții povesteam”, explică dascălul.

Școala cu Simo, pe YouTube

Învățătoarea consideră că, odată cu pandemia, toate cadrele au fost împinse de la spate să se descurce cu tehnologia. „Parcă o utilizau cu frică, în timp ce elevii de azi sunt digitali”.

Dacă până nu de mult blama statul pe device-uri, acum încurajează pe toată lumea. „Noi nu mai vorbeam limba lor. Începea să se creeze o prăpastie între generații. Pandemia ne-a unit. A trebuit să ne adaptăm cu toții și continuăm să o facem desfășurând consilii profesorale online, întâlniri cu părinții online, tot felul de webinarii. Și ni se pare ușor, câștigăm timp. Ca să nu mai spun de lecțiile online”.

Fără prea multe resurse educaționale, fără prea multe elemente de captare a atenției și fără prea mult exercițiu, dar cu susținere din partea fiului său mai mare, Florea Camelia Simona a creat videouri animate cu lecții la matematică acolo unde elevii întâmpină dificultăți.

„M-am inspirat de la americani. Am descoperit câteva canale de YouTube în limba engleză și m-au fascinat lecțiile scurte, ușoare, animate. Mi-am zis să încerc și eu. Alex, fiul meu cel mare, mi-a trimis link-ul unei aplicații și am urmărit câteva tutoriale ca să înțeleg cum funcționează. Sigur, mă mișc greu, nu am îndemânarea celor tineri, dar îmi place”, explică învățătoarea. Subiectele sunt alese la întâmplare din programa școlară.

Într-un timp destul de scurt, mulți subscriberi s-au abonat la canalul „Învață cu Simo”. A învățat din tutoriale să-și editeze singură videourile, să taie acolo unde se aude respirația, să modifice. Prima lecție a fost despre fracții și a obținut aproape 3.000 de vizualizări. Cea de-a doua, despre înmulțire, a fost vizionată de aproape 5.500 de persoane. Din august și până acum a adunat 1.650 de subscriberi. „Asta m-a făcut să înțeleg că e nevoie de lecții scurte, ușoare, animate”.

Continuarea, pe Școala 9.



PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro Luiz Lazarus, mesaj violent de pe patul de spital: ‘Mâncați rahat, plătiți lumea să se vaccineze’

Observatornews.ro Cine au fost cei trei prieteni morţi în Maserati, la Poiana Stampei. Parcă având o presimţire, un alt prieten a mers după ei

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2021. Peștii sunt înclinați către bunăvoință față de cei dragi, poate chiar exagerează

Știrileprotv.ro Cât de aproape ne-au adus maratoanele de ținta de 5 milioane de vaccinați până la 1 iunie. „Noi credem că o vom atinge”

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)