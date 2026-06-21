Lucrările la șinele de tramvai, aproape finalizate

Decizia a fost confirmată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), care a aprobat deja acest plan, potrivit informațiilor obținute de Club Feroviar. Modernizarea căii de rulare pe bulevardul Chișinău, din estul Capitalei, este în plină desfășurare și se apropie de final.

„Mai avem 50 de metri, pe care-i facem în două-trei săptămâni”, a declarat Marin Mîndrilă, patronul companiei Mari Vila Com, pentru publicația citată.

Această porțiune necesită relocarea unei conducte de apă aflate la mare adâncime, iar pe restul traseului șinele sunt deja instalate, iar asfaltul a fost turnat. În prezent, se montează gardurile separatoare de pe calea de rulare, operațiune care a fost realizată pe jumătate din lungimea traseului, între intersecția cu șoseaua Pantelimon și stația Pictor Hârlescu. Pentru finalizarea completă a proiectului mai este nevoie de construirea peroanelor și instalarea copertinelor.

„Le-am comandat și vor veni deodată cele pentru bulevardul Chișinău și pentru bulevardul Basarabia”, a precizat Mîndrilă, patronul firmei care realizează lucrarea.

Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai fac parte dintr-un proiect mai amplu, împărțit în mai multe loturi. Contractul pentru Lotul 9, care include 825 de metri de cale dublă de tramvai, 875 de metri de rețea de contact și trei peroane, a fost atribuit companiei Mari Vila Com de către Primăria Capitalei pentru suma de 24,8 milioane de lei.

În continuare, traseul se leagă de Lotul 10, ce acoperă reabilitarea Bulevardului Basarabia de la intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918 până la terminalul Republica. Acest lot, lung de 1,2 km, este executat tot de Mari Vila Com, în baza unui contract de 39,8 milioane de lei.

Șinele de tramvai, folosite de autobuze

Deși infrastructura a fost modernizată pentru tramvaie, acestea nu vor circula pe bulevardul Chișinău într-o primă etapă. În schimb, calea de rulare va fi transformată în bandă unică pentru autobuzele care operează pe rutele 101, 243 și 335.

„Pe bulevardul Chișinău, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaiului pe sensul de mers dinspre Bulevardul Basarabia către șoseaua Pantelimon. Pe celălalt sens, autobuzele vor circula pe carosabil, pe bandă dedicată”, a explicat George Micu, directorul general al TPBI, pentru Club Feroviar.

Deși șinele sunt aproape complet montate și pe Lotul 10, iar pe unele porțiuni s-a turnat deja betonul sau asfaltul, circulația tramvaielor va fi imposibilă din cauza întârzierii lucrărilor la bucla de întoarcere de la terminalul Republica.

Acolo, Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, intenționează să construiască un pasaj subteran care să lege Hala Laminor, stația CF Titan Sud și stația de metrou Republica.

Lucrările la pasajul subteran sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. În acest interval, șinele modernizate de pe bulevardele Chișinău și Basarabia vor fi utilizate exclusiv ca bandă unică pentru autobuze, o soluție temporară menită să fluidizeze traficul și să îmbunătățească transportul public în zonă.

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