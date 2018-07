În timp ce alți tineri de vârsta ei mergeau în baruri sau în cluburi ori își pierdeau vremea pe telefon, Diana Dehelean învăța. A învățat din greu, câte șase-șapte ore pe zi, iar tot timpul investit în studii a dat roade. Diana a luat 10 pe linie la Bacalaureat, fiind singura elevă din Timiș care a obținut această performanță.

A absolvit Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, unul dintre cele mai bune licee din Timișoara, care se mândrește cu doi laureați la Premiul Nobel: scriitoarea Herta Muller și fizicianul Stefan W.Hell.

Toți profesorii o vorbesc de bine pe Diana. Tânăra a fost luată prin surprindere când a văzut că a luat 10 curat și a izbucnit în plâns. De fericire. Iar vestea că e singura din Timiș care a obținut această performanță a emoționat-o și mai tare.

„Mă așteptam să fie mai complicat, să fie cerințe mai dificile, dar cred că m-am descurcat foarte bine. Am ieșit de la fiecare examen cu un sentiment de libertate, că a mai trecut o probă. Am crezut că voi lua note mari, dar nu m-am așteptat să fie 10 curat. Am fost mândră de mine, iar în momentul în care m-am uitat pe site și am văzut ce notă am luat, am plâns. Este foarte emoționant”, povestește Diana.