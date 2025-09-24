Singureni Manor Polo Cup 2025, o experiență completă de lyfestyle

Singureni Manor Polo Cup 2025 nu este doar o competiție sportivă, ci o experiență completă de lifestyle, cultură și divertisment de elită. Resortul, situat într-o pădure de 700 de hectare, face parte din selecția MICHELIN Guide, oferind un cadru unic pentru un eveniment de acest calibru.

Turneul aduce în România atmosfera exclusivistă a competițiilor internaționale de polo, precum Queens Cup din Londra sau Snow Polo World Cup din St. Moritz. Turneele de polo nu sunt simple evenimente sportive, ci platforme sociale unde se intersectează lumea corporate, arta, moda și turismul de lux.

Participarea unor jucători de renume mondial, precum Tito Gaudenzi și Adrian Laplacette Jr., poziționează Singureni pe harta globală a polo-ului. Gaudenzi, organizator al Snow Polo World Cup Kitzbühel, și Laplacette Jr., un nume important în circuitul internațional, consolidează legătura cu tradițiile acestui sport exclusivist.

În alte locații, cum ar fi St. Moritz sau Dubai, turneele de polo sunt asociate cu peisaje spectaculoase, gastronomie gourmet și networking de elită. Acum, România intră în această rețea globală prin Singureni Manor Polo Cup, un eveniment ce îmbină luxul și tradiția într-un cadru natural de excepție.

România are echipă de polo

Pentru prima dată, România va fi reprezentată de o echipă la un turneu internațional de polo. Echipa Singureni Manor Polo Club este condusă de Cristina Roșu, fondatoarea Asociației Club Sportiv Polo Singureni. Alături de ea, echipa include personalități precum HE Massimo Baggi, Ambasadorul Elveției, Tito Gaudenzi, jucător profesionist de polo, organizator al Snow Polo World Cup Kitzbühel și Miami Beach Polo World Cup și Adrian Laplacette, jucător argentinian de renume mondial.

„Este o onoare să aducem polo-ul internațional în România și să reprezentăm țara noastră la acest nivel”, a declarat Cristina Roșu, conform Libertatea. Turneul va debuta cu un recital al sopranei Angela Gheorghiu, iar actorul britanic Ed Westwick va marca începutul competiției aruncând mingea de start.

Patru echipe internaționale vor concura la ediția din 2025:

Maltese Falcons (Malta), condusă de Melissa Ganzi, supranumită «Regina Polo-ului Mondial».

Grand Champions Polo Club Wellington (SUA).

Singureni Manor Polo Club (România), la debut internațional.

Norddeutscher Polo Club (Germania).

Cai pur0sânge argentinieni antrenați special pentru polo

Vedete precum Nacho Figueras, cel mai faimos jucător de polo din lume, și Nic Roldan, cel mai bun jucător american, vor evolua pe teren. Meciurile includ patru reprize intense, fiecare de câte șapte minute, cu echipe formate din trei jucători și cai pur-sânge argentinieni, antrenați pentru viteză și agilitate. Caii ating viteze de până la 60 km/h și reacționează instant la comenzi.

Evenimentul promite mai mult decât competiție. Polo Village, deschis zilnic de la ora 13:00, oferă experiențe premium înainte de începerea meciurilor oficiale, programate la 15:0. Spectatorii vor putea urmări demonstrații ale Școlii de Polo Singureni Manor și spectacole ecvestre cu cai arabi.

Lounge-ul VIP va oferi preparate reinterpretate din bucătăria românească, semnate de Chef Alexandru Dumitru. «La Singureni Manor Polo Cup, stilul devine parte a experienței», subliniază organizatorii, încurajând ținute elegante și accesorii sofisticate, potrivite pentru un weekend în aer liber.

După succesul ediției inaugurale din 2024, ediția din 2025 își propune să consolideze poziția României pe scena internațională a polo-ului. Infrastructura modernă de la Singureni, care include un teren de polo, cai antrenați în Argentina și standarde veterinare ridicate, susține această ambiție.

Evenimentul este o oportunitate pentru România de a demonstra că poate găzdui competiții de elită, într-un cadru ce combină tradiția sportului cu luxul modern. Singureni Manor Polo Cup este mai mult decât un turneu – este o celebrare a eleganței și rafinamentului.

