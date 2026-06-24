Doi tineri au intrat în apă, doar unul a mai ieșit

Alerta a fost dată în cursul serii, în jurul orei 18:20, când o persoană martoră la eveniment a sunat speriată la numărul unic de urgență 112.

Aceasta a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor cu privire la faptul că doi băieți au intrat împreună în apele bălții, însă doar unul dintre ei a reușit să revină singur la mal.

La faţa locului au fost trimise de urgenţă echipaje de căutare-salvare de la înec şi de prim ajutor calificat din cadrul Staţiei de Pompieri Valea lui Mihai şi Detaşamentului de Pompieri Marghita, scafandrii din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Ajunși rapid la coordonatele indicate, pompierii au lansat imediat ambarcațiunea din dotare și au început căutările în mediul acvatic.

Din nefericire, trupul adolescentului de 15 ani a fost localizat la scurt timp, la aproximativ 8 metri distanță de mal, blocat la o adâncime de circa 3 metri. În ciuda manevrelor specifice, medicul de pe ambulanță a fost obligat să declare decesul băiatului.

Avertismentul pompierilor

Reprezentanții ISU Crișana atrag atenția că astfel de evenimente tragice se repetă, din păcate, în fiecare an odată cu instalarea sezonului estival și a temperaturilor ridicate, care îi îndeamnă pe oameni să caute metode rapide de răcorire.

„Temperaturile ridicate îi determină pe oameni să caute metode de răcorire, însă scăldatul în râuri, lacuri, bălţi sau balastiere poate ascunde pericole majore. Condiţiile de înot pot fi imprevizibile în mediul natural”, avertizează ISU Crișana.

Pompierii insistă pe faptul că lacurile și bălțile neamenajate prezintă riscuri majore pe care publicul tind să le subestimeze: curenți ascunși, vârtejuri, șocul termic, crampele, dar și oboseala subită.

Autoritățile fac un apel disperat către părinți și tineri să folosească exclusiv ștrandurile și zonele de agrement special amenajate și supravegheate, pentru a preveni curmarea prematură a altor vieți.

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