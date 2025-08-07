Potrivit unei scrisori deschise adresate premierului Ile Bolojan, în contextul reformelor fiscale anunțate de Guvernul României. Asociația a transmis o scrisoare cu propuneri pentru asigurarea transparenței fiscale și eficientizarea colectării veniturilor bugetare.

Metode de eludare a obligațiilor fiscale

Asociația a identificat mai multe metode frecvente de eludare a plății impozitelor și contribuțiilor, printre care folosirea de certificate de handicap false pentu scăderu de impozite sau utilizarea rapoartelor de evaluare ilegale pentru diminuarea impozitelor pe proprietăți.

În același timp, alte metode folosite de români pentru eludarea obligațililor fiscale sunt eliberarea de certificate fiscale nelegale prin adăugarea de plăți fictive, plata debitelor curente înaintea amenzilor, încălcând prevederile Codului fiscal, folosirea eronată a CNP-urilor pentru crearea de ROL-uri separate sau chiar ștergerea unor imobile din bazele locale de date.

Pentru combaterea acestor practici, asociația a înaintat mai multe propuneri, printre care:

Interconectarea ANAF cu alte baze de date publice pentru o imagine reală asupra proprietăților Publicarea anuală a rapoartelor privind schemele de fraudă fiscală identificate Transparență fiscală în cazul datornicilor și publicarea rapoartelor de control Crearea unui canal securizat de raportare fiscală anonimă Protecția legală a avertizorilor în interes public din domeniul fiscal Sancționarea nedeclarării imobilelor prin creșterea cotei de impozitare Extinderea perioadei de recuperare a debitelor pentru proprietăți nedeclarate Stabilirea impozitelor pentru clădiri nerezidențiale după valoarea de piață Includerea tuturor proprietăților existente în intravilan la realizarea PUG-urilor Auditarea sistemelor informatice pentru managementul impozitelor locale

Reforma fiscală și posibile clarificări ale legii obligațiilor fiscale

Asociația subliniază că subiectul impozitelor pe proprietate trebuie tratat cu maximă seriozitate, în contextul Jalonului 237 din PNRR, care prevede implementarea unui sistem informatic pentru evaluarea automată a proprietăților până în trimestrul 4 al anului 2025.

Conform scrisorii deschise, programele informatice existente la nivelul structurilor de colectare a taxelor și impozitelor locale permit în prezent o multitudine de metode ilegale de fraudare a bugetului local.

În încheierea scrisorii, asociația își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Finanțelor pentru:

Îmbunătățirea gradului de colectare a impozitelor

Combaterea complicităților interne din instituțiile publice

Întărirea cadrului legal pentru avertizările în interes public în materie fiscală

Astfel, Asociația „Avertizorilor în interes public” solicită deschiderea unui dialog instituțional pe această temă și propune organizarea unei întâlniri de lucru în perioada următoare.

