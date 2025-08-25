Situația locurilor de muncă vacante în Europa

Piața muncii din Europa se confruntă cu o situație paradoxală: milioane de locuri de muncă rămân neocupate, în timp ce șomajul continuă să fie o problemă serioasă. Există peste un milion de locuri de muncă vacante în Germania, 750.000 în Marea Britanie și 500.000 în Franța. Să analizăm mai îndeaproape ratele și cifrele locurilor de muncă vacante din Europa.

În ciuda politicilor introduse de Comisia Europeană pentru a aborda provocările legate de ocuparea forței de muncă, milioane de locuri de muncă rămân neocupate.

În al doilea trimestru al anului 2025, există peste un milion de locuri de muncă vacante în Germania și jumătate de milion în Franța.

Rata locurilor de muncă vacante (JVR) variază semnificativ în Europa. În al doilea trimestru din 2025, 2,1% din locurile de muncă din UE sunt vacante. Aceasta reprezintă o scădere de la 2,2% în primul trimestru din 2025 și de la 2,4% în al doilea trimestru din 2024.

Situația la nivelul țărilor

Olanda are cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante, cu 4,2%. Urmează Belgia cu 4,1%, Austria și Norvegia cu 3,4% fiecare, și Malta cu 3%. Aceste cifre arată că Europa de Nord-Vest are cea mai mare cerere de lucrători.

În Germania și Franța, două dintre cele mai mari economii ale Europei, rata locurilor de muncă vacante este de 2,5%, peste media UE de 2,1%. În Italia, rata este de 1,7%.

La polul opus se află țările care înregistrează cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante, cu doar 0,6%. Spania și Polonia urmează cu 0,8% fiecare, Bulgaria cu 0,9%, iar Turcia și Slovacia cu 1,1% fiecare.

Numărul locurilor vacante din fiecare țară

Germania are cel mai mare număr de locuri de muncă vacante, cu 1,05 milioane. Marea Britanie urmează cu 781.000, apoi Franța cu 504.000 și Olanda cu 400.000.

Turcia are 206.000 de locuri de muncă vacante. Alte țări cu peste 100.000 de locuri de muncă vacante includ Belgia, Austria, Spania, Suedia, Norvegia și Polonia.

În ceea ce privește țările care au cele mai puține locuri de muncă vacantă, datele arată astfel: Islanda are un număr de 4.500 de posturi vacante, Luxemburg are 6.726 de locuri de muncă vacante, iar în Malta sunt aproximativ 8.200 de posturi libere.

Cauzele numărului mare de locuri de muncă vacante

Potrivit Eurostat, rata locurilor de muncă vacante reflectă cererea nesatisfăcută de forță de muncă, precum și potențialele neconcordanțe între competențele și disponibilitatea celor aflați în șomaj și cele căutate de angajatori.

Un sondaj realizat de ManpowerGroup în 2023 a constatat că 75% dintre angajatorii din 21 de țări europene nu au putut găsi lucrători cu competențele potrivite. Aceasta reprezintă o creștere de la 42% în 2018.

De asemenea, un sondaj Eurobarometer din 2023 a arătat că 54% dintre IMM-urile din UE au clasat deficitul de competențe printre primele trei probleme ale lor.

Ce este un loc de muncă vacant

Locul de muncă vacant este un post sau o funcție neocupată, adică un loc de muncă liber, pentru care o companie sau o organizație caută un candidat potrivit pentru a-l ocupa. Aceasta se poate întâmpla fie pentru că persoana care ocupa anterior postul a plecat (din motive precum demisia, promovarea sau pensionarea), fie pentru că postul este nou creat, de exemplu în urma extinderii companiei.

Un loc vacant este o poziție disponibilă în cadrul unei organizații, pentru care angajatorul desfășoară acțiuni concrete de recrutare pentru a găsi un angajat adecvat.

Diferența între loc vacant și post disponibil

Diferența legală între „loc vacant” și „post disponibil” este:

Loc vacant este un post de muncă neocupat devenit disponibil în urma încetării unui contract individual de muncă, adică după ce un angajat a plecat din acea poziție (ex., demisie, concediere, pensionare). Acest loc trebuie ocupat prin concurs sau selecție conform legislației muncii.

Post disponibil poate desemna pe lângă locul vacant și un post existent în organigramă care poate fi ocupat, dar nu neapărat imediat după o încetare de contract. Este un termen mai larg, incluzând și posturi noi sau posturi pentru care angajatorul caută personal.

Din punct de vedere legal, locul vacant are o existență clară și este reglementat în mod specific de legea muncii și obligațiile angajatorului de a-l declara și ocupa, în timp ce „post disponibil” este un concept mai general folosit uneori în administrație sau în anunțurile de angajare pentru a desemna orice poziție ce poate fi ocupată.

