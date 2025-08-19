Situația de urgență privind țițeiul și motorina s-a încheiat

Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie 2025. Ministrul Bogdan Ivan a declarat că măsurile luate au prevenit riscurile de aprovizionare.

Situația de urgență a fost instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței. Două transporturi de țiței, totalizând 184.000 de tone, au fost contaminate cu cloruri organice la portul de încărcare.

Aceasta a încetat oficial prin Ordinul ministrului Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766/18.08.2025. Decizia a fost luată după constatarea eliminării factorilor care au generat disfuncționalitatea majoră în aprovizionarea cu țiței.

Măsurile luate pentru asigurarea aprovizionării

Pentru a asigura continuitatea aprovizionării, Ministerul Energiei a activat procedurile legale de utilizare a stocurilor de urgență ale României. Aceste acțiuni au fost în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situaţia de criză în aprovizionarea cu ţiţei a ţării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanţi a românilor şi a companiilor româneşti”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare, va fi responsabil pentru reconstituirea stocurilor de țiței utilizate în timpul crizei. Această măsură asigură pregătirea pentru eventuale situații viitoare similare.

Cum au apărut problemele

Ministerul Energiei a declarat stare de criză și a autorizat accesarea stocurilor de urgență de petrol și motorină din România. Măsura a fost luată acum cu o lună, ca urmare a contaminării unui transport de petrol azer destinat rafinăriei Petrobrazi.

Situația a fost declanșată de un incident raportat de BTC Pipeline Company, operatorul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan. Mai multe tancuri de stocare din terminalul turcesc Ceyhan au fost contaminate cu o substanță corozivă. Acest lucru a împiedicat livrarea unui transport de țiței din Azerbaidjan către Portul Constanța, provocând o penurie temporară de materie primă la rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom.

Autorizarea accesării stocurilor de urgență

Pentru a evita oprirea activității și pentru a acoperi deficitul de aprovizionare, Ministerul Energiei a declarat, la acel moment, o stare de urgență de nivel de criză. Potrivit Profit.ro, ordinul emis preciza: „Se constată existența unei situații de criză locală indusă de disfuncționalități majore în aprovizionarea cu țiței și se declară situație de urgență – nivel criză”.

În urma a două solicitări transmise de OMV Petrom, compania a fost autorizată să elibereze 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină din stocurile obligatorii de urgență.

