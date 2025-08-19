Situația de urgență privind țițeiul și motorina s-a încheiat

Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie 2025. Ministrul Bogdan Ivan a declarat că măsurile luate au prevenit riscurile de aprovizionare.

Situația de urgență a fost instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței. Două transporturi de țiței, totalizând 184.000 de tone, au fost contaminate cu cloruri organice la portul de încărcare.

Aceasta a încetat oficial prin Ordinul ministrului Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766/18.08.2025. Decizia a fost luată după constatarea eliminării factorilor care au generat disfuncționalitatea majoră în aprovizionarea cu țiței.

Măsurile luate pentru asigurarea aprovizionării

Pentru a asigura continuitatea aprovizionării, Ministerul Energiei a activat procedurile legale de utilizare a stocurilor de urgență ale României. Aceste acțiuni au fost în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situaţia de criză în aprovizionarea cu ţiţei a ţării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanţi a românilor şi a companiilor româneşti”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare, va fi responsabil pentru reconstituirea stocurilor de țiței utilizate în timpul crizei. Această măsură asigură pregătirea pentru eventuale situații viitoare similare.

Cum au apărut problemele

Ministerul Energiei a declarat stare de criză și a autorizat accesarea stocurilor de urgență de petrol și motorină din România. Măsura a fost luată acum cu o lună, ca urmare a contaminării unui transport de petrol azer destinat rafinăriei Petrobrazi.

Situația a fost declanșată de un incident raportat de BTC Pipeline Company, operatorul conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan. Mai multe tancuri de stocare din terminalul turcesc Ceyhan au fost contaminate cu o substanță corozivă. Acest lucru a împiedicat livrarea unui transport de țiței din Azerbaidjan către Portul Constanța, provocând o penurie temporară de materie primă la rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom.

Autorizarea accesării stocurilor de urgență

Pentru a evita oprirea activității și pentru a acoperi deficitul de aprovizionare, Ministerul Energiei a declarat, la acel moment, o stare de urgență de nivel de criză. Potrivit Profit.ro, ordinul emis preciza: „Se constată existența unei situații de criză locală indusă de disfuncționalități majore în aprovizionarea cu țiței și se declară situație de urgență – nivel criză”.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Recomandări
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

În urma a două solicitări transmise de OMV Petrom, compania a fost autorizată să elibereze 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină din stocurile obligatorii de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este prima reprezentantă a Palestinei la Miss Universe. „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Unica.ro
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Dacă fragmentăm dreapta, ne trezim că iese un extremist”
Știri România 22:10
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Dacă fragmentăm dreapta, ne trezim că iese un extremist”
Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Știri România 20:14
Alina Gorghiu anunță pedepse mai dure pentru agresori. Undă verde de la Guvern pe proiectul privind combaterea violenței
Parteneri
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Adevarul.ro
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
ObservatorNews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
GSP.ro
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mediafax.ro
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
KanalD.ro
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare

Politic

Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Politică 20:37
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 18:22
Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează