Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara a informat despre starea pacienților internați în urma accidentului.

În cazul unuia dintre răniți, care a suferit o fractură de coloană cervicală cu edem semnificativ al măduvei spinării, medicii au efectuat miercuri seară o intervenție chirurgicală de urgență pentru decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale.

„Pacientul este acum sedat, intubat și ventilat mecanic, cu funcții vitale stabile, sub monitorizare continuă. Transferul său în Grecia nu este posibil momentan, decizia fiind luată pentru siguranța și recuperarea pacientului”, au transmis reprezentanții spitalului.

Cei doi pacienți transferați se află în stare stabilă, iar transportul lor spre Grecia a fost realizat în jurul orei 10.00, potrivit Ziua de Vest. Ei vor primi în continuare îngrijiri medicale în țara lor de origine.

Pe de altă parte, cele șapte victime ale accidentului urmează să fie repatriate tot joi. Prefectura Timiș a anunțat că procesul de repatriere va începe după o slujbă religioasă oficiată de ÎPS Ioan Selejan, care va avea loc la salonul oficial al Aeroportului Internațional Timișoara, în jurul orei 15.30. Trupurile celor șapte suporteri ai echipei PAOK vor fi transportate în Grecia cu un zbor special al Forțelor Aeriene Elene.

Accidentul s-a produs în județul Timiș, în timp ce microbuzul cu care grupul de suporteri greci se deplasa din Grecia spre Franța a fost implicat într-un grav incident rutier. În urma acestuia, șapte persoane au decedat, iar alte trei au fost rănite. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

