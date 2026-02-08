În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 (în orașele Milano și Cortina dAmpezzo, Italia), delegația României s-a întâlnit cu Snoop Dogg. Sportivii români i-au oferit rapperului steagul României ca un gest de prietenie.

Snoop Dogg a luat steagul și l-a fluturat câteva secunde, spre bucuria și surprinderea celor prezenți, spunând: „Acum sunt român, mă simt de-al vostru, îmi place energia voastră”, se arată în postarea făcută de Ambasada din SUA. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

„Snoop Dogg a spus «Nah, acum sunt român». La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026, Snoop Dogg aude galeria de români și face ceea ce ar face orice figură emblematică cu un simț fin al vibe-urilor.

Apucă steagul României, începe să-l fluture cu mândrie și salută echipa României așa: «Sunteți voi, oamenii mei, acum».

Morala poveștii: Și când vibe-ul e rece ca gheața, România rămâne fierbinte”, este postarea făcută de Ambasada SUA pe Facebook.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut apel ieri la respectarea fairplayului după huiduielile care l-au vizat pe vicepreşedintele american J.D. Vance în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

J.D. Vance a fost huiduit când chipul său a fost redat pe ecranul uriaş al stadionului în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Fluierăturile au fost acoperite în mare parte de muzica difuzată în incinta stadionului. În schimb, sportivii americani au fost întâmpinați călduros de spectatorii prezenți în tribune.

Rapperul american Snoop Dogg (Calvin Cordozar Broadus jr), în vârstă de 54 de ani, a fost prezent la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 ca parte din echipa de comentatori și creatori de conținut pentru postul de televiziune NBC, care transmite competiția în Statele Unite.

El a fost acolo, având rolul de a promova spiritul olimpic, de a interacționa cu sportivii și publicul, și a aduce un element de entuziasm și personalitate dincolo de cronica sportivă clasică.

