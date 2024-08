„Reacția a întârziat nepermis de mult. Rigorile comunicării în contextul anchetelor aflate în desfășurare ne-au limitat într-o oarecare măsură posibilitatea de a ne exprima. Dorim să vă comunicăm că suntem profund afectați de informațiile dezvăluite în ultimele zile și că vrem să ne asumăm responsabilitatea pentru a schimba ceea ce nu funcționează și pentru a ne asigura că Facultatea de Științe Politice este un spațiu sigur, unde aveți prioritate, unde vocea voastră este auzită și unde vom lua toate măsurile necesare pentru a garanta că principiile pe care le promovăm sunt respectate”, a transmis facultatea din cadrul SNSPA, joi, 1 august.

Reprezentanții instituției au precizat că în cazul profesorului de sociologie Alfred Bulai circulau zvonuri despre faptul că hărțuiește studente și că nu au fost primite plângeri.

„Mulți dintre noi știam despre unele afirmații care pot fi catalogate ca sexiste, rasiste și homofobe ale lui Alfred Bulai din cadrul cursurilor. În rest, auzeam doar zvonuri. Nu am primit plângeri. Ceea ce știam nu este ceea ce am aflat cu indignare și dezgust din reportajul Snoop.ro. Amploarea și gravitatea situației, așa cum este detaliată de supraviețuitoarele abuzurilor reclamate, depășesc orice imaginație”, se arată în comunicat.

Totodată, facultatea a precizat că „din punct de vedere juridic, exclusiv pe baza zvonurilor”, nu se poate sancționa un profesor și că „nu avem, individual, putere să cenzurăm comportamentul unui coleg”.

Facultatea a precizat că măsurile care se vor lua sunt:

elaborarea unei strategii de prevenire a hărțuirii și a oricărei forme de abuz

organizarea unor activități practice de prevenire prin programe de formare în cadrul facultăților

o analiză detaliată pentru a identifica și implementa măsurile necesare

Primul acuzat a fost Alfred Bulai

Alfred Bulai, 61 de ani, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro luni, 29 iulie.

Într-o primă reacție, Alfred Bulai a spus luni, 29 iulie, pentru Libertatea: „O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”.

Poliția Capitalei a anunțat că a demarat investigațiile pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual. La câteva ore după anunțul Poliției, Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare din SNSPA.

O zi mai târziu, pe 30 iulie, profesorul a fost suspendat de la cursuri și din toate funcţiile de la SNSPA.

A urmat Marius Pieleanu

Ulterior, fosta ministră a justiției Ana Birchall a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea.

Noi acuzații grave au venit și din partea jurnalistei Carmen Dumitrescu, fostă studentă la SNSPA. „Când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai şi Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: «Aveţi grijă cu ăştia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Şi să aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!». Era un fel de fapt ştiut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanţiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă!”, a susținut ea.

O altă fostă studentă, C.R., a lăsat un comentariu la o postare a Mihaelei Miroiu, profesoară la SNSPA, în care i-a scris că a fost hărţuită sexual de Marius Pieleanu în urmă cu 20 de ani și că se temea că nu va intra în examenul de licență din cauza lui. Ea a acuzat-o pe Mihaela Miroiu că, în ciuda postărilor feministe, a mușamalizat abuzurile sexuale împotriva femeilor și că știa despre ele. Profesoara de la SNSPA și-a șters apoi postarea.

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”. „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Marius Pieleanu este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA. El a anunțat că va pleca de la SNSPA după scandalul în care a fost implicat.

