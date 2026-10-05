Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a fost citat în calitate de martor la DIICOT, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune. Moldoveanu trebuie să dea explicații despre un transfer de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu, efectuat în octombrie 2023, potrivit Euronews România și Digi24.

Vasile Moldoveanu a ajuns luni, 5 octombrie, la sediul DIICOT. Anchetatorii vor să clarifice împrejurările în care suma de 118.000 de lei a fost transferată din contul acestuia către Răzvan Leu.

Transferul a fost făcut în octombrie 2023, după ce Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele unui cont bancar în care urma să fie făcută plata, după ce împrumutul nu s-a concretizat.

Ulterior, cei 118.000 de lei au fost transferați din contul lui Vasile Moldoveanu în contul omului de afaceri. Suma a fost virată din contul socrului lui Călin Georgescu, iar la detaliile tranzacției era trecut „împrumut”.

Vasile Moldoveanu este audiat în calitate de martor, iar anchetatorii urmăresc să lămurească legătura dintre transfer și dosarul în care este cercetat Călin Georgescu.

Dosarul DIICOT are la bază plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Mai exact, după ce operațiunile de creditare promise de Călin Georgescu nu s-au concretizat, iar garanția nu a fost restituită, Răzvan Leu i-ar fi transmis acestuia un cont bancar în care să fie făcută plata.

Apoi, pe 6 octombrie 2023, în contul lui Leu ar fi ajuns suma de 118.000 de lei din contul socrului lui Călin Georgescu.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează o presupusă schemă prin care un om de afaceri ar fi fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro.

Procurorii susțin că victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro cu titlu de garanție.

Ulterior, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro, omul de afaceri ar mai fi transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total estimat în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu este de 1,1 milioane de euro.