Diferența care l-a costat 281 de euro

La prima vedere, vitezele par să depășească limita legală cu 16 și 17 km/h. Totuși, cazul a devenit viral pentru că, în sistemul maghiar, la o limită de 50 km/h, sancțiunile administrative încep de la 66 km/h. Asta înseamnă că, față de pragul de amendare, șoferul a fost prins cu 1 km/h peste limită la dus și cu 2 km/h peste limită la întors.

Imaginile publicate de poliția ungară arată înregistrările radar din Karancskeszi. Foto: Inspectoratul de Poliție al Comitatului Nógrád / Police.hu

Pentru cele două abateri, șoferul trebuie să plătească în total 100.000 de forinți, adică aproximativ 281 de euro. Pe lângă amendă, poliția ungară a anunțat și 8 puncte de penalizare.

Cum funcționează sistemul de amenzi în Ungaria

Potrivit publicației Racing.nl, diferența ține de sistemul de răspundere obiectivă folosit în Ungaria. La limita de 50 km/h, un șofer nu primește amendă administrativă la 65 km/h, pentru că sancționarea începe când depășirea trece de 15 km/h.

Cu alte cuvinte, în acel caz, pragul de amendă este 66 km/h. Exact acolo a fost prins șoferul prima dată. A doua oară, a fost prins cu 67 km/h. Sursa citată precizează însă că acest prag se aplică amenzilor administrative. Dacă șoferul este oprit direct de polițist, sancțiunea poate fi dată și la depășiri mai mici, chiar la 51 sau 52 km/h.

Alt șofer, amendat cu 365 de euro în aceeași zonă

Controalele din valea Karancs nu s-au oprit la acest caz. În localitatea Etes, tot într-o zonă cu limită de 50 km/h, un alt șofer a fost înregistrat de două ori în aceeași zi.

Imaginile publicate de poliția ungară cu mai mulți șoferi care au depășit limita de viteză legală. Foto: Inspectoratul de Poliție al Comitatului Nógrád / Police.hu

Prima dată, mașina a fost prinsă cu 72 km/h. După mai puțin de 15 minute, același șofer a trecut din direcția opusă prin fața aparatului radar cu 77 km/h. Pentru cele două abateri, amenda totală ajunge la 130.000 de forinți, adică aproximativ 365 de euro. Și în acest caz, poliția a anunțat 8 puncte de penalizare.

Poliția ungară a transmis că acțiunea de control a avut loc pe 4 și 6 iunie și a fost organizată pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care nu respectă regulile. Autoritățile au avertizat că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

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