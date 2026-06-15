Diferența care l-a costat 281 de euro

La prima vedere, vitezele par să depășească limita legală cu 16 și 17 km/h. Totuși, cazul a devenit viral pentru că, în sistemul maghiar, la o limită de 50 km/h, sancțiunile administrative încep de la 66 km/h. Asta înseamnă că, față de pragul de amendare, șoferul a fost prins cu 1 km/h peste limită la dus și cu 2 km/h peste limită la întors.

Un șofer care a condus cu 1 km/h prea repede la dus și cu 2 km/h prea repede la întoarcere trebuie să plătească o amendă de 280 de euro
Imaginile publicate de poliția ungară arată înregistrările radar din Karancskeszi. Foto: Inspectoratul de Poliție al Comitatului Nógrád / Police.hu

Pentru cele două abateri, șoferul trebuie să plătească în total 100.000 de forinți, adică aproximativ 281 de euro. Pe lângă amendă, poliția ungară a anunțat și 8 puncte de penalizare.

Cum funcționează sistemul de amenzi în Ungaria

Potrivit publicației Racing.nl, diferența ține de sistemul de răspundere obiectivă folosit în Ungaria. La limita de 50 km/h, un șofer nu primește amendă administrativă la 65 km/h, pentru că sancționarea începe când depășirea trece de 15 km/h.

Cu alte cuvinte, în acel caz, pragul de amendă este 66 km/h. Exact acolo a fost prins șoferul prima dată. A doua oară, a fost prins cu 67 km/h. Sursa citată precizează însă că acest prag se aplică amenzilor administrative. Dacă șoferul este oprit direct de polițist, sancțiunea poate fi dată și la depășiri mai mici, chiar la 51 sau 52 km/h.

Alt șofer, amendat cu 365 de euro în aceeași zonă

Controalele din valea Karancs nu s-au oprit la acest caz. În localitatea Etes, tot într-o zonă cu limită de 50 km/h, un alt șofer a fost înregistrat de două ori în aceeași zi.

Un șofer care a condus cu 1 km/h prea repede la dus și cu 2 km/h prea repede la întoarcere trebuie să plătească o amendă de 280 de euro
Imaginile publicate de poliția ungară cu mai mulți șoferi care au depășit limita de viteză legală. Foto: Inspectoratul de Poliție al Comitatului Nógrád / Police.hu

Prima dată, mașina a fost prinsă cu 72 km/h. După mai puțin de 15 minute, același șofer a trecut din direcția opusă prin fața aparatului radar cu 77 km/h. Pentru cele două abateri, amenda totală ajunge la 130.000 de forinți, adică aproximativ 365 de euro. Și în acest caz, poliția a anunțat 8 puncte de penalizare.

Poliția ungară a transmis că acțiunea de control a avut loc pe 4 și 6 iunie și a fost organizată pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care nu respectă regulile. Autoritățile au avertizat că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
Viva.ro
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Politică 14:56
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Analiză
Politică 14:00
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Parteneri
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul.ro
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Imagini cu Mirabela Grădinaru la Sala Dalles. Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan la un eveniment din București
Stiri Mondene 15:11
Imagini cu Mirabela Grădinaru la Sala Dalles. Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan la un eveniment din București
Cum a apărut Andreea Bostănică la sfințirea bisericii ridicate de Gigi Becali în Pipera. Așteaptă scuze de la Iuliana Beregoi: „Dumnezeu ne iartă în fiecare zi, și cine sunt eu să nu iert?”
Stiri Mondene 15:00
Cum a apărut Andreea Bostănică la sfințirea bisericii ridicate de Gigi Becali în Pipera. Așteaptă scuze de la Iuliana Beregoi: „Dumnezeu ne iartă în fiecare zi, și cine sunt eu să nu iert?”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
ObservatorNews.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
Redactia.ro
Zodia care primește vestea vieții după 15 iunie. Luna Nouă îi schimbă complet destinul
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani
KanalD.ro
David Hockney, unul dintre cei mai apreciați artiști plastici din lume, s-a stins la 88 de ani

Politic

Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Politică 14:56
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Analiză
Politică 14:00
Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm de mult în sport, în educația copiilor”
Fanatik.ro
Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm de mult în sport, în educația copiilor”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani