Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

Conform informațiilor vehiculate în mediul politic, UDMR va avea o ședință de conducere la ora 9:00 pentru a valida propunerea, iar PNL și USR își vor desfășura propriile ședințe la ora 10:00.

Potrivit surselor citate, PNL-USR-UDMR îl vor propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Zilele trecute, europarlamentarul și vicepreședintele liberal a explicat că PNL nu va acorda o susținere confortabilă unui Cabinet PSD.

„Suntem responsabili să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua hotărârii și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan și va corecta greșelile făcute de Marcel Ciolacu. Noi nu îi vom da votul domnului Grindeanu pentru a face ce dorește el”, a transmis Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a eliminat din start speculațiile privind o nouă alianță de guvernare sau o perioadă de liniște politică între cele două mari partide. Acesta a avertizat că PNL se va poziționa ferm în băncile opoziției și va taxa la sânge orice derapaj.

Mai mult, liderul liberal a lansat un atac politic direct la adresa lui Sorin Grindeanu, readucând în spațiul public una dintre cele mai mari controverse recente care au zguduit PSD.

„Vom fi în opoziție și vom fi redutabili din prima zi a guvernării. Să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare. Vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care Guvernul Grindeanu o adoptă. Ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile Nordis”, a notat Siegfried Mureșan.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL, este europarlamentar și unul dintre cei mai influenți politicieni români din Parlamentul European. Acesta este vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) din 2019 și se află la al treilea mandat în legislativul european.

El ocupă și funcția de negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro.

De asemenea, Siegfried Mureșan este:

vicepreședinte al PPE la nivel european

vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, responsabil pe buget și politici economice

președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova

membru în Comisia pentru Bugete (BUDG) și Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON)

Propunerea sa pentru funcția de prim-ministru apare în contextul negocierilor intense dintre principalele partide parlamentare pentru formarea viitorului guvern al României.

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