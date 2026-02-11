Acțiune națională sub coordonarea ROADPOL

Polițiștii desfășoară, în perioada 9-15 februarie 2026, la nivel național, acțiunea „TRUCK&BUS”, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de încălcări ale normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, acțiunea se desfășoară în conformitate cu planul de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), la care țara noastră este parte.

Șofer de TIR din Bacău, prins cu „telecomanda”

Luni, 9 februarie 2026, când au început controalele, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Bacău au oprit un TIR pe DN2. În urma descărcării cartelei tahografice a camionagiului și a tahografului montat în vehicul, analizarea datelor a constatat manipularea aparaturii, motiv pentru care polițiștii au verificat habitaclul și au găsit un dispozitiv de manipulare tip „telecomandă”.

Operatorul de transport a fost sancționat cu amendă în valoare de 12.000 de lei, iar vehiculul a fost imobilizat prin ridicarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Autobuz cu 60 de pasageri, ITP expirat și fără RCA, în Suceava

În Suceava, polițiștii rutieri au depistat un bărbat de 59 de ani care efectua transport rutier de persoane cu un autobuz în care se aflau aproximativ 60 de persoane.

Verificările au arătat că autovehiculul avea inspecția tehnică periodică expirată din 22 noiembrie 2025, nu fusese realizată transcrierea dreptului de proprietate și nu exista o poliță RCA valabilă. În plus, pentru autobuz nu fusese eliberată copie conformă a licenței de transport.

Șoferul a fost sancționat pentru circulația cu ITP expirat, iar operatorul de transport a primit 2.000 de lei pentru lipsa RCA și 15.000 de lei pentru lipsa copiei conforme a licenței.

De asemenea, a fost suspendat dreptul de utilizare a autovehiculului pentru șase luni, prin reținerea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare.

Magnet pentru modificarea tahografului, găsit în Mureș

Pe DN13, agenții au identificat în trafic un ansamblu rutier care utiliza un echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului, de tip „magnet”.

Camionul a fost confiscat, iar operatorul de transport a fost amendat cu amendă de 12.000 de lei.

Autoutilitară fără licență, oprită în București

În București, polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere au depistat, pe șoseaua Colentina, un bărbat de 27 de ani care efectua transport de marfă fără a deține copie conformă a licenței de transport.

Inspectorii RAR au verificat duba și au constatat că vehiculul avea deficiențe la sistemul de iluminare și coroziuni ale caroseriei. Șoferul a fost amendat cu 10.405 lei, iar dreptul de utilizare a autoutilitarei a fost suspendat pentru șase luni, prin reținerea talonului și a plăcuțelor de înmatriculare.

Un TIR și o dubă, confiscate în Gorj

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Gorj au oprit pe DN66 un ansamblu de vehicule și o autoutilitară care transportau piatră spartă. După controlul documentelor și al încărcăturilor, în habitaclurile autovehiculelor a fost identificat câte un al doilea tichet de cântar.

În urma calculării maselor, s-a constatat că ansamblul depășise masa totală maximă autorizată cu 34%, iar autoutilitara cu 37%. Ambele vehicule au fost imobilizate. Operatorul de transport a fost amendat cu 20.000 de lei pentru fiecare vehicul, iar societatea care a efectuat încărcarea și a eliberat tichetele de cântar a fost sancționată cu 5.000 de lei pentru fiecare vehicul.

Trei controale ROADPOL în 2026

ROADPOL a planificat pentru acest an trei astfel de săptămâni de campanii intensive. După această perioadă, vor urma acțiuni în mai și noiembrie.

Pentru transportatorii și șoferii corecți, controlul înseamnă un disconfort temporar. Sfatul autorităților este simplu: verificați vehiculul și documentele de două ori mai atent, pentru că șansele de a fi prins în această săptămână sunt mai mari decât în mod normal.

Următoarele campanii sunt programate pentru 4-10 mai 2026 și 16-22 noiembrie 2026.





