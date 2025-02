Șofer de TIR blocat de șapte zile cu tot cu camion într-o groapă adâncă de 15 metri, în centrul orașului Saitama. De ce nu-l pot scoate salvatorii | VIDEO

Cea mai mare provocare pentru operațiune, aflată acum în a șaptea zi, este că dolina continuă să se extindă, complicând eforturile de salvare.

„Ar putea dura mai mult timp pentru a salva (n.r. – persoana) și a reface (carosabilul)”, a spus guvernatorul Saitama, Motohiro Ono, duminică seara.

Dolina a măsurat inițial aproximativ 5 metri diametru și 10 metri adâncime când a înghițit camionul într-o intersecție aglomerată din orașul Yashio, în dimineața zilei de 28 ianuarie.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy