Focuri de armă asupra unui camion pe drumul Sava-Francavilla

Un transportator în vârstă de 22 de ani, Pasquale Storino, din Sava, a fost rănit de un glonț în seara de vineri, pe drumul provincial dintre Sava și Francavilla Fontana, regiunea Puglia, Italia.

Atacul a avut loc în jurul orei 20.30, în timp ce tânărul se afla la volanul camionului său, îndreptându-se spre o zonă agricolă. Potrivit declarației date carabinierilor, Storino a auzit trei focuri de armă venind din spate, fără să poată identifica autorul sau locul exact din care au fost trase.

Versiunea sa este verificată acum anchetatori.

Un glonț a fost găsit în puloverul camionagiului

După atac, tânărul camionagiu a ajuns la camera de gardă a Spitalului Marianna Giannuzzi din Manduria, însoțit de un membru al familiei.

A fost internat conștient și în condiții stabile, potrivit Quotidiano Nazionale.

Investigațiile medicale au arătat o rană cu orificiu de intrare și de ieșire, provocată de un singur glonț.

Tomografia computerizată a exclus afectarea organelor vitale, indicând un traiect superficial în țesutul subcutanat al spatelui. Proiectilul ar fi fost găsit ulterior prins în puloverul purtat de tânăr.

După sutură, medicii au dispus externarea, cu câteva zile de îngrijiri medicale recomandate. Ancheta continuă pentru a stabili autorul și motivul atacului.

