Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, incidentul a avut loc pe 11 ianuarie 2026, pe DN 25, în localitatea Umbrărești.

„La data de 11 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, care conducea un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrăreşti, cu viteza de 169 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h, depăşind astfel viteza legală cu 119 km/h”, a transmis IPJ Galați.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 1.822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru 150 de zile, având în vedere că abaterea a fost comisă pentru a doua oară într-un interval de șase luni.

„Totodată, acestuia i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulaţie, începând cu momentul constatării faptei”, au precizat polițiștii.

În ciuda măsurilor luate, tânărul a fost depistat din nou conducând un autoturism în ziua următoare.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, a mai transmis IPJ Galați.

