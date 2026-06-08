Potrivit Poliţiei, autoturismul condus de bărbat a intrat în coliziune cu patru maşini parcate. Din cauza forţei impactului, unul dintre vehiculele lovite a fost proiectat pe scările unui restaurant, rănind doi pietoni, în vârstă de 29 şi 36 de ani, ambii din Galaţi. Cei doi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, iar primul ajutor le-a fost acordat de voluntarii Serviciului de Răspuns la Urgenţe al UAT.

Şoferul vinovat a abandonat vehiculul la locul accidentului şi a fugit. Poliţia l-a identificat, însă acesta se sustrage cercetărilor. „După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului fără încuviinţarea poliţiştilor. Acesta a fost identificat, însă se sustrage cercetărilor desfăşurate în cauză. Totodată, a fost identificat şi un pasager aflat în autoturism la momentul producerii accidentului”, au declarat reprezentanţii IPJ Galaţi.

Pasagerul din maşină, care a mers la spital pentru îngrijiri, a fost audiat de autorităţi, iar poliţiştii continuă căutările pentru a-l găsi pe şoferul fugar. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă” şi „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

Cercetările sunt coordonate de unitatea de parchet competentă, iar poliţia face apel către martorii incidentului să ofere informaţii care ar putea contribui la prinderea fugarului.

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