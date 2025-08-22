Videoclipul cu BMW-ul pe contrasens a devenit viral

Camerele de bord ale altor vehicule au înregistrat momentul în care un BMW a rulat aproximativ 1 km pe sensul opus de mers. Incidentul s-a petrecut posibil din cauza unei încadrări greșite la giratoriul de la intersecția DN1 cu drumul spre Târgoviște.

Înregistrarea video arată cum conducătorul auto avansează fără ezitare printre mașinile care circulau regulamentar. Această manevră a pus în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Reacția autorităților

Potrivit sursei citate, la acest moment nu există informații oficiale despre identitatea șoferului sau eventuale sancțiuni aplicate. Nu se știe dacă s-a întocmit un dosar penal sau s-a dat vreo amendă.

Dacă polițiștii din Prahova vor analiza înregistrarea, este probabil ca șoferul să rămână fără permis pentru minimum 30 de zile. Norocul a făcut ca niciun vehicul să nu circule pe banda a doua din sens opus, evitându-se astfel o potențială tragedie.

