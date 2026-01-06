Incidentul a izbucnit după ce conducătorul scuterului a depășit mașina. Potrivit publicației franceze Midi Libre, șoferul, deranjat de faptul că a fost depășit, i-a cerut conducătorului scuterului să oprească. Cei doi bărbați au început să discute aprins, iar tensiunea a escaladat între cei doi.

Enervat, șoferul a scos o armă din mașină și l-a amenințat pe celălalt participant la trafic. Poliția, alertată de incident, a intervenit prompt și l-a reținut pe agresor.

Din fericire, nu au fost raportate victime. La fața locului s-a constatat că arma folosită era, de fapt, un pistol airsoft. Șoferul a fost plasat în arest preventiv și urmează să fie judecat în cadrul unei proceduri de „recunoaștere prealabilă a vinovăției”.

Un alt incident șocant a avut loc în Haute-Garonne, Franța, pe 19 noiembrie, când un adolescent de 17 ani a tras cu o pușcă asupra unui alt șofer care l-a depășit pe o șosea din Saint-Gaudens.



