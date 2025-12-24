Permis românesc fals, descoperit la un control în Germania

Un tânăr în vârstă de 19 ani este cercetat penal în Germania, după ce a fost prins conducând cu un permis de conducere falsificat. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 0.50, în cadrul controalelor temporare reintroduse la frontiera internă.

Polițiștii federali au oprit mașina pe drumul B70, în apropiere de Renkenberge, pentru verificări de rutină.

În timpul controlului, șoferul s-a legitimat cu un act de identitate românesc valabil și le-a prezentat agenților un permis de conducere, de asemenea, românesc. La o examinare mai atentă însă, oamenii legii au constatat că documentul era un fals.

Deși permisul semăna vizual foarte bine cu un document autentic, polițiștii au stabilit că acesta fusese realizat integral din materiale care imitau originalul, fără a fi emis de autoritățile competente.

Tânărului de 19 ani i s-a interzis să-și continue călătoria

Conform unui comunicat al Poliției, verificările suplimentare au arătat că tânărul nu deține, în realitate, drept legal de a conduce. Agenții i-au interzis continuarea deplasării, iar permisul fals a fost confiscat.

Tânărul de 19 ani urmează să răspundă penal pentru falsificarea unui document oficial și conducere fără permis de conducere, infracțiuni pedepsite conform legislației germane.

În vara acestui an, un bărbat din Constanța a fost condamnat la un an și o lună de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității pentru că a încercat să iasă din țară cu un permis de conducere fals. Ancheta a dezvăluit că bărbatul reușise anterior să treacă granița de cinci ori cu același document fals, conducând între România și Austria, unde lucra.

