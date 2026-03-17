Prins de două ori cu 200 km/h în nici o oră

În urmă cu o săptămână, un șofer în vârstă de 21 de ani dintr-un sat din regiunea Sliven, Bulgaria, a rămas fără permis de conducere și fără mașină, după ce poliția l-a surprins de două ori în mai puțin de o oră conducând cu aproape 200 km/h pe un drum unde limita era de 90 km/h

Tânărul a fost surprins de radar pe drumul I-6, în apropiere de intersecția către satul Binkos. Pe 8 martie, la ora 20:55, poliția a înregistrat un BMW care se deplasa în direcția orașului Kazanlăk cu viteza de 200 km/h, iar la ora 21:44, în același loc, automobilul a fost surprins din nou, de această dată în direcția Sliven, cu viteza de 189 km/h, în condițiile în care limita legală era de 90 km/h.

Șoferul a rămas fără permis și fără mașină

Pentru cele două încălcări, șoferul de 21 de ani s-a ales cu două procese-verbale, valoarea totală a amenzilor fiind de 2.100 de leva (1.073 de euro).

În plus, șoferul a rămas fără permis, iar BMW-ul a fost scos din circulație.

Potrivit BGNES, în doar trei ani de experiență la volan, tânărul a reușit să adune 20 de amenzi pentru diferite încălcări ale Codului Rutier. 12 dintre sancțiuni au fost deja plătite.

Luna trecută, o șoferiță a fost prinsă de radar de două ori în aceeași zi, pe aceeași stradă din Manchester, în doar 38 de minute. Femeia a fost amendată, a primit puncte de penalizare și a rămas fără permis pentru șase luni. Iar în urmă cu câteva zile, un șofer român de TIR a fost prins de radarele Anton și Dana, care au fotografiat peste 22.000 de șoferi și au dat amenzi de 1.000.000 de euro, într-un oraș german.

