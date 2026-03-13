Șoferul cu cele mai multe amenzi din New York

Un șofer din New York a stabilit un record neobișnuit după ce a acumulat peste 1.000 de amenzi pentru depășirea vitezei, potrivit datelor publice analizate de organizații pentru siguranța traficului.

Bărbatul conduce un Audi A6 din 2023 și a devenit cel mai frecvent sancționat șofer surprins de camerele radar din oraș. Datele din sistemul de monitorizare a traficului din statul New York arată că șoferul a plătit până acum 63.744 de dolari în amenzi pentru depășirea vitezei.

Prins de radar de 1.000 de ori la volanul unui Audi

Seria de sancțiuni a început la mijlocul anului 2023 și continuă și în prezent, iar suma totală este aproape egală cu prețul de pornire al unui nou model Audi A6, evaluat la aproximativ 64.000 de dolari.

În 2025, șoferul a primit în medie 259 de amenzi de la camerele radar amplasate în zonele școlare. Printre cele mai frecvente locuri unde a fost surprins depășind viteza se numără intersecțiile din zona Ocean Parkway și Ocean Court.

Potrivit raportului realizat de organizația Transportation Alternatives, mașina a ocupat primul loc în lista „super vitezomanilor” din stat atât în 2024, cât și în 2025.

Majoritatea „super vitezomanilor” conduc mașini premium

Analiza arată că nouă dintre cei zece șoferi aflați în top conduc mașini relativ noi, cumpărate în ultimii cinci ani. Printre mărcile întâlnite frecvent se numără Audi, Mercedes-Benz, BMW și Lexus.

Pe locul al doilea în clasament se află un șofer care conduce un Lexus IS din 2017, cu amenzi plătite de aproximativ 3.309 dolari și datorii de aproape 19.679 de dolari.

Situația a generat îngrijorări în rândul organizațiilor pentru siguranța rutieră, precum Families for Safe Streets. Acestea susțin adoptarea unei legi numite „Stop Super Speeders”, care ar obliga șoferii care primesc cel puțin 16 amenzi de la camerele radar într-un an să instaleze un dispozitiv ce limitează viteza mașinii la maximum 5 mile pe oră (8 km/oră) peste limita legală. Potrivit specialiștilor, datele arată că șoferii cu zeci de amenzi pentru viteză au un risc mult mai mare de a provoca accidente grave.

La începutul lunii, un șofer român de TIR a fost prins de radarele Anton și Dana, care au fotografiat peste 22.000 de șoferi și au dat amenzi de 1.000.000 de euro, într-un singur oraș german. Iar anul trecut, tot în Germania și tot într-un singur oraș, Nienburg, peste 30.000 de șoferi au fost prinși de două radare și amendați pentru viteză excesivă, în 2025. Aproape 500 de permise au fost suspendate, iar încasările au atins un nivel fără precedent, de peste 2,2 milioane de euro.