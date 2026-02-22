Oprit pe un drum din apropierea frontierei

Incidentul a avut loc duminică, 22 februarie 2026, în zona Borș. Polițiștii de frontieră desfășurau controale mobile pe șoselele din apropierea graniței, acțiuni de rutină pentru depistarea infracționalității transfrontaliere.

Un autoturism înmatriculat în România a fost tras pe dreapta pentru verificări. La început a fost un control normal: actele șoferului, documentele mașinii și verificarea în bazele de date. Rezultatul a schimbat imediat situația.

Mașina, căutată de autoritățile italiene, a fost ridicată pe loc

Polițiștii au constatat că autoturismul figura ca „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Italia. Practic, mașina fusese declarată furată.

Autoturismul este evaluat la aproximativ 50.000 de euro. Iar problemele nu s-au oprit la mașină. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că bărbatul aflat la volan avea dreptul de a conduce suspendat. Astfel, controlul rutier s-a transformat într-o anchetă penală.

Autoturismul a fost indisponibilizat și transportat la sediul Poliției de Frontieră, unde va rămâne până la clarificarea situației juridice. Pe numele bărbatului au fost deschise cercetări pentru două infracțiuni, tăinuire și conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat.

Polițiștii spun că, după finalizarea verificărilor, vor fi luate măsurile legale prevăzute de lege.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE