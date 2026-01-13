Mai mulți șoferi au sesizat poliția, duminică seara, după ce au fost obligați să evite un autoturism care circula pe contrasens între nodul Wiesbadener Kreuz și Raunheim, relatează site-ul german SWR Aktuell.

Poliția a intervenit cu o patrulă care a încercat să avertizeze ceilalți participanți la trafic folosind semnalele luminoase. Cu toate acestea, șoferul pe contrasens a trecut nepăsător pe lângă mașina de poliție și a continuat să conducă, strecurându-se printre vehiculele blocate în trafic.

După ce a parcurs peste 30 de kilometri, poliția a reușit să blocheze traficul lângă Idstein, pe sensul sudic al autostrăzii. Un șofer de TIR a colaborat cu autoritățile și și-a poziționat vehiculul transversal pe drum.

Potrivit poliției, șoferul a oprit mașina în fața TIR-ului, a întors mașina și a început să conducă în direcția corectă. În cele din urmă, trei mașini de patrulare ale poliției din Wiesbaden au interceptat autoturismul și l-au reținut pe șofer, un român de 41 de ani.

Testele efectuate au arătat că bărbatul avea o alcoolemie de 2,31‰. De asemenea, poliția a constatat că acesta nu mai avea dreptul de a conduce în Germania, deoarece fusese implicat anterior în mai multe incidente similare din cauza consumului de alcool. În urma incidentului, autoritățile i-au confiscat permisul de conducere emis în România și vehiculul, conform deciziei procuraturii competente.

Tot în Germania, un bărbat în vârstă de 94 de ani a provocat haos pe două autostrăzi din Bavaria Superioară, conducând pe contrasens cu o viteză de 100 km/h. Incidentul s-a încheiat cu o coliziune cu mașina de poliție.

