Amendă de 10.000 de euro pentru un șofer român de TIR, în Italia

Chiar în ajunul Crăciunului, polițiștii rutieri din Pavia au oprit un camion românesc și, ceea ce părea un transport obișnuit de marfă s-a dovedit a fi dezastru normativ, relatează publicația uominietrasporti.it.

În compartimentul de marfă se aflau 400 de ouă, însă fără nicio etichetă care să indice originea, fără documente de trasabilitate și fără garanții privind condițiile igienico-sanitare.

Din acest motiv, a fost sesizată Agenția pentru Protecția Sănătății Publice (ATS), care a dispus confiscarea și distrugerea imediată a produselor.

Camionagiul român, lăsat fără marfă și fără permis

Problemele nu s-au limitat însă la marfă. Verificările amănunțite ale polițiștilor din Italia au scos la iveală o serie de încălcări grave. Camionul era închiriat, însă contractul era expirat, tahograful nu era calibrat conform cerințelor legale, iar în aparat era introdus cardul unui alt șofer, nu al persoanei aflate la volan.

Totalul amenzilor: 9.695 de euro.

În plus, potrivit Il Giorno, românului i-a fost suspendat permisul pentru 3 luni.

Ce spun regulamentele europene și legislația italiană

Transportul de ouă fără indicarea originii încalcă principiile de bază ale siguranței alimentare prevăzute de Regulamentul CE nr. 178/2002. Conform legislației:

marfa fără documente de proveniență este supusă sechestrului și distrugerii;

sancțiunile administrative pentru lipsa trasabilității, potrivit Decretului legislativ nr. 190/2006, variază între 1.500 și 3.000 de euro.

În acest caz, intervenția rapidă a autorităților sanitare a fost necesară pentru a preveni eventuale riscuri de sănătate publică, precum salmonella sau gripa aviară.

Cele mai severe sancțiuni au fost însă aplicate pentru neregulile legate de tahograf:

Utilizarea cardului altui șofer reprezintă o încălcare a articolului 179, alineatele 2 și 9 din Codul Rutier italian, fiind echivalată cu manipularea timpilor de conducere. Aceasta atrage amenzi mari, suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 15 zile și 3 luni și retragerea a 10 puncte.

Lipsa reviziei și a calibrării tahografului, conform articolului 179, alineatul 1, face ca dispozitivul să fie considerat nefuncțional.

În plus, conform articolului 84 din Codul Rutier, utilizarea unui vehicul închiriat cu contract expirat înseamnă circulație „fără titlu”. Aceasta presupune o amendă suplimentară și reținerea administrativă a camionului, împiedicând compania să mai utilizeze respectivul vehicul pentru activități de transport.

Recent, un alt șofer român de TIR a fost amendat cu 15.000 de euro și condamnat la 6 luni de închisoare, în Franța, după ce a primit 1.000 de euro pentru a căra șase paleți cu marfă până în Luxemburg. Vameșii i-au controlat camionul în terminalul Eurotunnel din Coquelles și, printre cutiile pline cu brioșe, au descoperit o încărcătură de peste un milion de euro.

