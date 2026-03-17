Bătaie între camionagii români, în Italia

Un român de 46 de ani a fost arestat pentru tentativă de omor, iar alți doi conaționali au fost denunțați după o bătaie între camionagii care a avut loc în orașul Faenza, în Italia.

Scenele violente s-au petrecut în seara zilei de duminică, 15 martie, când doi camionagii români, ambii cu antecedente, s-au certat din motive minore.

Conform publicației Il Resto del Carlino, conflictul ar fi izbucnit pe fondul stării avansate de ebrietate în care se afla unul dintre șoferii români.

Atacat cu ranga și abandonat într-o baltă de sânge

În timpul bătăii, a intervenit un al treilea coleg, tot român, care i-a dat unuia dintre ei o bară metalică.

Bărbatul a luat ranga și s-a năpustit asupra adversarului, pe care l-a lovit în cap până când s-a prăbușit la pământ, într-o baltă de sânge.

Victima a avut însă puterea să cheme o ambulanță, iar echipajul medical sosit la fața locului a alertat imediat carabinierii, care au intervenit pentru a clarifica situația.

Militarii au controlat și percheziționat cele trei persoane implicate, iar în timpul verificărilor, aceștia au descoperit că victima avea ascuns în buzunar un cuțit.

Carabinierii au reținut agresorul și complicele său, iar bara metalică și cuțitul au fost confiscate.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Bufalini din Cesena, unde a fost internată și se află în continuare sub observație, în așteptarea evaluării medicale și a stabilirii prognosticului.

Agresorul român, arestat pentru tentativă de omor

Având în vedere dinamica incidentului și violența extremă a loviturilor, care puteau avea consecințe letale, carabinierii l-au arestat pe agresor pentru tentativă de omor, bărbatul fiind dus la Penitenciarul Ravenna.

Colegul care i-a oferit bara metalică a fost acuzat de complicitate la tentativă de omor, iar victima agresiunii, aflată în continuare internată în spital, a fost acuzată pentru port nejustificat de cuțit.

Anul trecut, în octombrie, într-o parcare pentru camioane din sudul orașului Bolzano, tot în Italia, a avut loc o crimă sângeroasă. Un șofer român de TIR, Ionuț Marius Cal, în vârstă de 32 de ani, a fost înjunghiat de mai multe ori, fiind găsit fără suflare. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge.