Filmul crimei din Bolzano, Italia. Martorii au auzit țipete și strigăte disperate

Din primele cercetări ale poliției de stat, între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict cu puțin timp înainte de ora 1 noaptea. Martorii spun că petrecuseră seara împreună, alături de alți șoferi, în parcarea camioanelor. Au ascultat muzică, au vorbit și au băut câteva beri, potrivit publicației suedtirolnews.it.

O dispută apărută în cursul după-amiezii părea să fi fost aplanată, însă în timpul nopții situația a degenerat din nou.

Mai mulți martori au auzit brusc țipete și strigăte disperate. „Am privit pe fereastră și l-am recunoscut pe bărbatul atacat. Striga și a făcut câțiva pași înainte să se prăbușească. Am sunat imediat la urgență”, a povestit unul dintre martori, cel care, de altfel, a sunat imediat la 112, relatează Alto Adige.

O rană de cuțit, fatală pentru șoferul român de TIR

Câteva minute mai târziu, echipajele de intervenție l-au găsit pe bărbatul de 32 de ani prăbușit la pământ, grav rănit. În ciuda tentativelor de resuscitare, medicul de urgență nu a mai putut decât să constate decesul. O rană de cuțit în zona axilei stângi s-a dovedit a fi fatală.

Suspectul ar fi fugit imediat după conflict, profitând de momentul în care atenția celorlalți era concentrată asupra victimei. Martorii au observat totuși cum un camion și-a pornit motorul și a plecat din parcare în toiul nopții, un comportament considerat neobișnuit.

Datorită informațiilor oferite de martori și analizării imaginilor de pe camerele de supraveghere, bărbatul a fost prins la ora 3.25 pe autostrada Brenner, în direcția nord, în apropierea localității Laimburg, de un echipaj al poliției rutiere.

În cabina camionului, anchetatorii au găsit haine pătate de sânge, care au fost confiscate.

De asemenea, suspectul de 47 de ani avea urme de sânge pe corp.

Ionuț avea doar 32 de ani și abia devenise tată

Brujan a fost dus la sediul poliției din Bolzano, unde a fost audiat de procurorul de serviciu. El a refuzat să dea declarații, invocând dreptul la tăcere. Surse din anchetă spun că altercația ar fi putut avea cauze banale, însă motivul exact urmează să fie stabilit.

În zilele următoare va avea loc audierea pentru confirmarea arestării. Potrivit Parchetului, suspectul este acuzat de omor calificat, comis în circumstanțe agravante.

Autopsia urmează să fie efectuată marți.

Victima, Ionuț Marius Cal, lasă în urmă o soție îngenuncheată de durere și un copil de doar un an.

