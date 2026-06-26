Șofer român, urmărire cu poliția pe străzile din Franța

Un șofer român în vârstă de 23 de ani a fost rănit grav după ce un polițist a folosit arma din dotare, miercuri seară, la Wimille, în nordul Franței, la finalul unei urmăriri începute în Boulogne-sur-Mer.

Tânărul a fost transportat la spital și plasat ulterior în arest preventiv, iar Parchetul din Boulogne-sur-Mer a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Conform primelor informații comunicate de procurori, incidentul s-a produs miercuri, 24 iunie 2026, la începutul serii, după ce un șofer a refuzat să se supună unui control al poliției în Boulogne-sur-Mer. Refuzul de a opri a declanșat o urmărire care s-a desfășurat până pe drumul spre Calais, în zona Trésorerie din localitatea Wimille. Acolo, românul a oprit mașina și a încercat să fugă pe jos. Acela a fost momentul în care unul dintre polițiști a făcut uz de arma de serviciu, împușcându-l pe tânărul de 23 de ani.

Natura exactă a rănilor nu a fost făcută publică. Potrivit La Voix du Nord și France 3 Hauts-de-France, el a fost preluat de echipajele de pompieri și transportat de urgență la Centrul Spitalicesc din Boulogne-sur-Mer, sub escortă polițienească.

Plasat în arest preventiv la spital

Parchetul din Boulogne-sur-Mer a confirmat că șoferul, cetățean român, a fost plasat în arest preventiv imediat după internarea sa în spital. Ancheta vizează atât refuzul inițial de a se supune controlului poliției, cât și circumstanțele în care agentul a deschis focul.

În mașină se mai aflau doi pasageri: o tânără româncă în vârstă de 22 de ani și un bărbat afgan de 30 de ani. Cei doi au fost reținuți la fața locului și predați serviciilor de poliție. Autoritățile nu au oferit informații cu privire la o eventuală implicare a acestora în dosar.

Doi polițiști au ajuns la spital în stare de șoc

Potrivit surselor citate, doi polițiști, în vârstă de 18 și, respectiv, 49 de ani, care au intervenit la fața locului, au fost transportați la spital în stare de șoc, fără a prezenta răni fizice aparente.

Parchetul din Boulogne-sur-Mer a deschis o procedură judiciară și nu a precizat, deocamdată, numărul focurilor de armă trase sau starea exactă a șoferului rănit.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă folosirea armei de către polițist a fost proporțională cu pericolul imediat pe care îl reprezenta fugarul. Audierea polițistului care a tras este programată în zilele următoare, iar autoritățile franceze sunt așteptate să ofere informații suplimentare până la sfârșitul săptămânii.

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