A oprit doar pentru a lua o sticlă cu apă

Șoferul, identificat drept Jakob P., susține că a intrat în benzinărie doar pentru a lua o sticlă cu apă din portbagaj.

„Am fost în incintă exact un minut și 28 de secunde”, a declarat acesta pentru presa austriacă.

Două săptămâni mai târziu, a primit o scrisoare trimisă de un avocat prin care i se solicita plata a 372 de euro pentru încălcarea regulamentului afișat la intrarea în benzinărie.

Camerele verifică dacă șoferii alimentează

Benzinăria era monitorizată cu un sistem de camere care înregistrează toate vehiculele care intră în incintă.

Potrivit operatorului, sistemul verifică dacă un autoturism alimentează. Dacă vehiculul doar traversează proprietatea, oprește pentru scurt timp sau este folosit pentru întoarcere, proprietarul consideră că sunt încălcate condițiile de utilizare ale spațiului privat.

În acest caz, proprietarii vehiculelor pot primi ulterior o solicitare de plată prin intermediul unei firme de avocatură.

Jakob P. nu este singurul care s-a confruntat cu această situație.

O motociclistă și soțul ei au povestit că au fost taxați după ce au făcut o scurtă pauză în benzinărie.

Ulterior, cei doi au primit chiar și o a doua notificare, în care li se oferea posibilitatea de a achita suma în rate.

În mediul online au apărut numeroase reclamații din partea unor persoane care susțin că au primit cereri similare după ce au intrat în benzinărie doar pentru a întoarce mașina, a compara prețurile carburanților sau pentru a schimba șoferul.

„Prețurile se văd de pe stradă”

Operatorul benzinăriei, Nikoll Bibaj, susține că regulile sunt afișate la intrarea pe proprietate și că accesul este permis doar celor care folosesc efectiv stația.

Acesta afirmă că nici măcar oprirea pentru a verifica prețurile carburanților nu este justificată.

„Prețurile se văd de pe stradă”, a declarat acesta pentru Kronen Zeitung.

Nikoll Bibaj a precizat că și-ar fi dorit să renunțe la contractul cu firma care administrează sistemul de supraveghere, însă acesta rămâne valabil până la sfârșitul anului.

După primirea notificării, Jakob P. a solicitat sprijin juridic din partea ÖAMTC (Clubul austriac de automobilism, motociclism și turism ) și a unui avocat.

Potrivit acestuia, recomandarea primită a fost să nu achite imediat suma solicitată și să aștepte să vadă dacă operatorul va deschide efectiv o acțiune în instanță.

Și reprezentanții Camerei Economice din Austria confirmă că astfel de situații există, recomandând persoanelor vizate să solicite consultanță juridică din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor înainte de a efectua orice plată.

Benzinăria este închisă, dar monitorizarea continuă

Între timp, benzinăria din Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria și-a încetat activitatea.

Cu toate acestea, indicatoarele care interzic traficul de tranzit au rămas montate, iar sistemul de supraveghere continuă să funcționeze deoarece contractul cu firma de monitorizare nu a expirat.

Astfel, orice vehicul care intră pe proprietate fără a respecta regulile afișate poate fi în continuare înregistrat.

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