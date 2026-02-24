În jurul orei 01.00, în noaptea de 22 februarie 2026, polițiștii de frontieră din Giurgiu, în colaborare cu cei de la Sectorul Poliției de Frontieră Fetești, au oprit pentru verificări un TIR care se deplasa spre București. Potrivit Poliției de Frontieră Române, inspecția vehiculului a scos la iveală 30.880 de articole vestimentare, parfumuri și produse de marochinărie.

Acestea sunt suspectate că ar fi contrafăcute și ar fi valorat aproximativ 7.108.700 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale. De asemenea, au fost descoperite 2.370 de pachete de țigări, în valoare estimată de 71.100 de lei, provenite din zone duty-free.

Șoferul, un cetățean turc, nu a putut prezenta documente de proveniență pentru marfă și nici acordul titularilor de drepturi asupra mărcilor pentru comercializare.

Bunurile, cu o valoare totală de 7.179.800 de lei, au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor. TIR-ul a fost indisponibilizat, iar pe numele șoferului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru infracțiuni legate de contrabandă și punerea în circulație a unor produse ce poartă mărci identice sau similare cu cele înregistrate.

