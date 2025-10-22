Un bărbat de 46 de ani din Sibiu a sesizat autoritățile cu privire la un TIR care circula haotic pe sensul Săliște – Sibiu. Conform IPJ Sibiu, „a dat dovadă de spirit civic” alertând poliția. În urma apelului, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au interceptat vehiculul la kilometrul 230, în apropierea localității Săliște, relatează Turnul Sfatului.

La volanul ansamblului rutier, format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, se afla cetățeanul străin.

„În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat valoarea de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Trebuie precizat faptul că rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge”, conform reprezentanților IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Biroului Poliţie Autostrăzi Râmnicu Vâlcea – Deva, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Un alt caz este reprezentat de un șofer beat, care a fost filmat în timp ce conducea haotic, pe DN 17C, în județul Bistrița-Năsăud. Acesta avea o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE