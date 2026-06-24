Camionul staționa pe banda stângă, creând o situație riscantă pentru ceilalți participanți la trafic.

Poliția Rutieră Fonyód a intervenit prompt, sancționând șoferul. „Situația era extrem de periculoasă”, a declarat Poliția Județeană Somogy. După aplicarea amenzii, șoferului i s-a permis să-și continue drumul.

Timpii de conducere și odihnă pentru șoferii de camion sunt reglementați strict la nivel UE prin Regulamentul 561/2006, aplicabil uniform în Austria și toate țările membre, cu excepții locale pentru interdicții de trafic.

Aceștia limitează oboseala și sporesc siguranța rutieră, fiind monitorizați prin tahograf.

Limitele principale impuse șoferilor:

Maxim 9 ore/zi (extensibil la 10 ore de 2 ori/săptămână).

Maxim 56 ore/săptămână (90 ore/2 săptămâni).

Pauze: 45 min consecutive sau 15+30 min după 4,5 ore; odihnă zilnică 11 ore neîntreruptă (9+2 ore flexibile).





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