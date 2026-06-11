Ucrainean căutat internațional, oprit la Calafat

Potrivit Poliției de Frontieră, în data de 10 iunie 2026, în jurul orei 15.50, agenții din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, împreună cu lucrători ai Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, au desfășurat o acțiune de tip BLITZ pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

A fost oprit pentru control un microbuz înmatriculat în România, care circula spre Bulgaria, iar la volan se afla un cetățean ucrainean în vârstă de 45 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele șoferului era activă o alertă emisă de autoritățile din Ucraina. „În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că pe numele șoferului era activă o alertă emisă de autoritățile din Ucraina, respectiv era emis un mandat de arestare”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră într-un comunicat.

Pe parcursul cercetărilor, oamenii legii au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului.

343.700 de euro ascunși în caroserie și sub bandourile laterale

În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit 343.700 de euro ascunși în compartimente special amenajate. „În cadrul cercetărilor, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului, descoperind 343.700 de euro, ascunși atât în interiorul microbuzului sub elemente de caroserie, cât și în exteriorul acestuia, sub bandourile laterale”, au precizat reprezentanții instituției.

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Întreaga sumă de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, microbuzul fiind confiscat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Ucraineanul a fost predat lucrătorilor din cadrul IPJ Dolj pentru continuarea procedurilor legale.

Conform Poliției de Frontieră, acțiunea a beneficiat de cooperarea dintre structurile naționale și de schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu va continua acțiunile specifice pentru depistarea persoanelor urmărite și a bunurilor provenite din activități ilicite, în cooperare cu structurile naționale și internaționale competente, în vederea asigurării unui climat de siguranță la frontiera internă a Uniunii Europene”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Anul trecut, un cuplu de ucraineni a fost prins la Vama Siret cu 1,4 milioane de dolari ascunși pe corp, sumă care a fost reținută de autorități.

Bărbatul avea asupra sa 810.000 de dolari americani, în timp ce femeia ascundea 590.000 de dolari. Niciuna dintre aceste sume nu fusese declarată conform legii.

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