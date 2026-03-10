„La noi benzina a trecut de 1,7 euro”

În orașul sloven Šentilj, la câțiva kilometri de granița cu Austria, mașinile s-au aliniat pe sute de metri până la o benzinărie pentru a alimenta mai ieftin. Cele mai multe mașini aflate la coadă aveau numere de înmatriculare austriece. Oamenii au așteptat zeci de minute doar pentru a prinde combustibil, scrie publicația austriacă Vecer, citată de Blic.

Șoferii spun că diferența de preț merită drumul peste graniță.

„Combustibilul s-a scumpit mult la noi. Benzina de 95 a crescut de la aproximativ 1,5 euro la peste 1,7 euro pe litru, iar motorina trece de doi euro în unele stații”, a spus un șofer din orașul austriac Lipnica.

Pentru mulți, alimentarea în Slovenia a devenit aproape o rutină de weekend.

„Dacă economisesc zece sau cincisprezece euro la un plin, merită drumul. Ne oprim și la cumpărături sau la prânz. Practic e o mică excursie”, a explicat un alt șofer, Toma, citat de aceeași publicație.

Poliția a fost chemată să dirijeze traficul

Aglomerația a devenit atât de mare încât poliția slovenă a intervenit în mai multe momente pentru a fluidiza traficul din jurul benzinăriilor. Situația s-a văzut mai ales la stațiile din apropierea graniței, unde coada de mașini ajungea până la intersecțiile principale.

Cererea uriașă a creat și probleme neașteptate. La o benzinărie din Ravne, în regiunea Koroška, motorina s-a terminat temporar duminică, potrivit portalului austriac 5 Minuten, citat de Blic.

„Turismul benzinei” se extinde în Europa

Fenomenul nu este limitat doar la Austria și Slovenia. În mai multe țări europene, șoferii trec granița pentru combustibil mai ieftin. În Germania, de exemplu, prețul benzinei a depășit deja doi euro pe litru și, din acest motiv, mulți șoferi merg să alimenteze în Cehia sau în Polonia, unde carburantul este cu 30 până la 60 de cenți mai ieftin.

Autoritățile din unele regiuni de frontieră au început chiar să discute măsuri pentru a limita așa-numitul „turism al benzinei”.

Guvernul sloven urmează să introducă noi prețuri reglementate pentru combustibil. Ele vor fi puțin mai mari decât până acum, însă încă sub nivelul celor din Austria. Dacă diferența rămâne mare, șoferii austrieci spun că vor continua să treacă granița pentru a alimenta mai ieftin.

