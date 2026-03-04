Diferențe mari de preț la doar câțiva kilometri

În unele zone din Germania, benzina a depășit deja 2 euro pe litru, în timp ce peste graniță, în Cehia, prețurile sunt mult mai mici. Un exemplu vine din orașul german Annaberg-Buchholz, unde motorina ajunge la aproximativ 1,95 euro pe litru.

La doar câțiva kilometri distanță, în Republica Cehă, același combustibil poate fi găsit la aproximativ 1,28 euro pe litru. Diferența pare mică la prima vedere, dar la un rezervor de 50 de litri economiile devin semnificative. Pentru mulți șoferi, asta înseamnă zeci de euro salvați la fiecare alimentare.

Cozi la benzinării și controale la graniță: „Sunt toți nebuni”

Fenomenul a devenit atât de frecvent, încât au apărut cozi la benzinăriile din apropierea graniței. În unele cazuri, s-au format chiar și ambuteiaje, iar poliția germană verifică transportul de combustibil peste frontieră.

Potrivit publicației Heute, unele stații de alimentare din Republica Cehă au rămas temporar fără combustibil din cauza numărului mare de clienți veniți din Germania. Un șofer german care a trecut granița pentru a alimenta mai ieftin a rezumat situația într-o singură frază.

„Sunt toți nebuni”, spune el, referindu-se la creșterea rapidă a prețurilor la combustibil.

Bărbatul a povestit că le-a spus și altor șoferi despre prețurile mai mici din Cehia, mai ales celor care conduc frecvent pe distanțe lungi. Pentru aceștia, diferența de preț poate însemna economii importante în fiecare lună.

Creșterea prețurilor la combustibil vine după tensiunile recente din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpirea petrolului pe piețele internaționale. Potrivit experților, aceste evoluții pot provoca noi presiuni asupra prețurilor, iar efectele se simt deja la benzinăriile din Europa.