Conform Daily Express, Graham Conway, expert în cadrul unei companii independente de leasing auto, le-a oferit britanicilor sfaturi despre cum să își răcească mașinile mai rapid, după ce țara a emis un cod roșu rar de căldură extremă.

Cum și ANM a emis cod portocaliu și galben de caniculă, iar temperaturile vor ajunge la 39 de grade Celsius, trucul poate fi folosit și de șoferii din România.

Șoferii pot reduce senzația de căldură din habitaclu folosind o simplă cârpă umedă și rece.

Expertul recomandă să luați o cârpă curată, să o umeziți cu apă rece, să o stoarceți bine și apoi să o așezați peste gurile de ventilație ale aerului condiționat.

„O modalitate de a accelera acest lucru este să luați o cârpă de sub chiuveta din bucătărie, să o scufundați în apă rece, să o stoarceți și apoi să o așezați peste ventilatoarele de aer condiționat.”, a spus expertul.

Potrivit acestuia, efectul poate fi observat aproape imediat.

„Vei fi surprins de diferența pe care o poate face această tehnică simplă și vei simți efectul imediat.”

După ce o mașină a stat ore întregi în soare, sistemul de climatizare trebuie să răcească mai întâi aerul fierbinte acumulat în interior. Cârpa rece ajută la scăderea temperaturii aerului care trece prin ventilație, oferind o senzație mai rapidă de răcorire.

Pentru rezultate mai bune, specialistul recomandă folosirea funcției de recirculare a aerului după ce interiorul începe să se răcească. De asemenea, este util să lăsați cârpele în congelator înainte de călătorie, atâta timp cât materialul nu este ud atunci când este așezat pe orificiile de ventilație.

Expertul subliniază însă că această metodă nu înlocuiește întreținerea sistemului de climatizare.

„Reumplerea cu gaz a sistemului (..) este o operațiune pe care ar trebui să o efectuați pentru a vă asigura că totul funcționează cât mai eficient posibil.”

Un sistem de aer condiționat întreținut corespunzător poate îmbunătăți confortul în timpul călătoriilor și poate contribui la reducerea consumului de combustibil.