„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 31.08.2025 (duminică) ora 23:30 – 01.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată”, se arată în comunicatul transmis.

Această măsură este necesară pentru actualizarea Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR) cu noile tarife pentru autoturisme.

Modificarea survine „ca urmare a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare”, precizează CNAIR.

Suspendare temporară a acestui serviciu va afecta toate canalele de distribuție a rovinietelor, inclusiv punctele fizice, portalurile web, aplicațiile mobile, SMS și terminalele de plată.

În schimb, șoferii români pot achita rovinieta în avans, recomandă CNAIR, precizând că „tarifele achitate anterior datei de 01.09.2025 își mențin valabilitatea”.

Noile tarife pentru rovinieta aplicabilă autoturismelor vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2025.

